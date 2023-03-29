Митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" вже погрожує Зеленському та його родині (відео)

Священники УПЦ МП навідріз відмовляються залишати Києво-Печерську лавру

У середу, 29 березня, для священників УПЦ Московського патріархату спливає термін перебування у Києво-Печерській лаврі, проте схоже, що вони не збираються цього робити. Мало того, скандальний настоятель святині Павло Лебідь, відомий як "Паша Мерседес", навіть записав відео із погрозами президенту України Володимиру Зеленському.

Як видно на його відео, яке було оприлюднено на каналі Лаври в YouTube, церковники навідріз відмовляються залишати комплекс без рішення суду.

"Кажу вам, пане президенте і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанню, ви можете з нами так чинити. Господь не простить. ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами надвір", — сказав він.

Крім того, священник заявив, що глава Мінкульту Олександр Ткаченко "одержимий буянням диявольської ненависті".

Водночас Павло попередив директора заповідника, а також міністра культури про те, що УПЦ МП не має наміру йти з Лаври до рішення суду.

Слова Павла можна почути з 3:00

Варто зазначити, що проти митрополита Павла вже відкрили кримінальне провадження за його різкі висловлювання у бік предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія.