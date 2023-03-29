Митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" уже грозит Зеленскому и его семье (видео)

Священники УПЦ МП наотрез отказываются покидать Киево-Печерскую лавру

В среду, 29 марта, для священников УПЦ Московского патриархата истекает срок пребывания в Киево-Печерской лавре, однако похоже, что они не собираются этого делать. Мало того, скандальный настоятель святыни Павел Лебедь, известный, как "Паша Мерседес", даже записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как видно на его видео, которое было обнародовано на канале Лавры в YouTube, церковники наотрез отказываются покидать комплекс без решения суда.

"Говорю вам, господин президент и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они упадут на ваши головы. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах и нашему желанию, вы можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", — сказал он.

Кроме того, священник заявил, что глава Минкульта Александр Ткаченко "одержим буйством дьявольской ненависти".

Вместе с тем Павел предупредил директора заповедника, а также министра культуры о том, что УПЦ МП не намерена уходить из Лавры до решения суда.

Слова Павла можно услышать с 3:00

Стоит отметить, что против митрополита Павла уже открыли уголовное производство за его резкие высказывания в сторону предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.