Митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" уже грозит Зеленскому и его семье (видео)
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Священники УПЦ МП наотрез отказываются покидать Киево-Печерскую лавру
В среду, 29 марта, для священников УПЦ Московского патриархата истекает срок пребывания в Киево-Печерской лавре, однако похоже, что они не собираются этого делать. Мало того, скандальный настоятель святыни Павел Лебедь, известный, как "Паша Мерседес", даже записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как видно на его видео, которое было обнародовано на канале Лавры в YouTube, церковники наотрез отказываются покидать комплекс без решения суда.
"Говорю вам, господин президент и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они упадут на ваши головы. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах и нашему желанию, вы можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", — сказал он.
Кроме того, священник заявил, что глава Минкульта Александр Ткаченко "одержим буйством дьявольской ненависти".
Вместе с тем Павел предупредил директора заповедника, а также министра культуры о том, что УПЦ МП не намерена уходить из Лавры до решения суда.
Слова Павла можно услышать с 3:00
Стоит отметить, что против митрополита Павла уже открыли уголовное производство за его резкие высказывания в сторону предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.