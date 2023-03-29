В Киево-Печерской лавре собираются сторонники УПЦ МП: что происходит в день выселения

Сотни верующих пришли на молитву

Сегодня, 29 марта, в день, когда представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны окончательно покинуть помещение Киево-Печерской лавры, у ее стен начали собираться верующие. Ранее в церкви призывали людей приходить в этот день на молитву.

Богослужение началось в 6:30. К 9:20 возле одного из храмов собралось порядка 300 человек, часть из которых стала заявлять, что не покинет территорию лавры. В то же время у входа в заповедник находятся полицейские, контролирующие порядок. Ситуация спокойная, а информации о каких-либо конфликтах или провокациях не поступала. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Фото - OBOZREVATEL

Фото - OBOZREVATEL

В социальных сетях тем временем появилось большое количество фотографий, сделанных сегодня у Киево-Печерской лавры.

К слову, среди верующих, которые пришли на молитву, заметили боксера Александра Усика. Представителям СМИ он лишь сказал, что пришел помолиться и отказался давать какие-либо комментарии. Отметим, что Усик был также замечен на территории Киево-Печерской лавры перед Новым годом в 2022 году. Тогда опубликованная им в сети фотография разгневала пользователей.

Также сегодня во время эфира на Радио NV секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что представители УПЦ МП должны покинуть территорию заповедника. Хотя они неоднократно заявляли, что делать этого не намерены. Он напомнил, что решение по Киево-Печерской лавре будет принимать государство, а не "отдельные люди, которые почему-то вздумали, что будут решать, каким образом им порочить наши законы".

"Если вы говорите, что все, что происходит в мире, — рука Бога, считайте, что это рука Бога делает. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 числа должны покинуть эту обитель, перейти в другое место", — сказал Данилов.

Напомним, ранее религиовед Игорь Козловский спрогнозировал "Телеграфу", чем может закончиться противостояние государства и "филиала РПЦ" и что может произойти 29 марта, в день, когда представители УПЦ МП должны покинуть территорию лавры.