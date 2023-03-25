"В Украине продолжается террор": скандальный священник УПЦ МП пожаловался на власть (видео)

Скандального епископа Никиту увидели во время инцидента с полицией

УПЦ МП снова попала в скандальную ситуацию в Черновцах, где представителей этой церкви подозревают в педофилии – священнослужителя обнаружили в постели с несовершеннолетним. Речь идет об архимандрите Никите, которого после скандала возвели в сан епископа.

Об очередном инциденте в Черновцах сообщила у себя Винницкая епархия УПЦ МП. Там заявили, что полиция не выпустила из города автобусы с верующими, которые собрались ехать в Почаев.

"Полиция не выпустила из Черновцов автобусы с паломниками в Почаевскую Лавру и 2 часа удерживала в заложниках верующих Украинской Православной Церкви! В результате автобусы конфисковали, а многодетному водителю одного из автобусов, который должен был отвезти паломников в Почаев, приказали завтра явиться его готовят к отправке в Бахмут", — говорится в сообщении.

Вышеупомянутого епископа Никиту заметили и здесь. Он заявлял на камеру о несправедливости, отсутствии религиозной свободы и о том, что звонит по телефону юристу: "В Украине сейчас нет религиозной свободы. В Украине идет террор" — говорит священнослужитель.

Ситуацию у себя в Telegram-канале прокомментировала украинская журналистка Соня Кошкина. Она заметила на видео Винницкой епархии УПЦ МП епископа из Черновцов Никиту, оскандалившегося в ноябре прошлого года во время обысков СБУ.

"Автобусы ехали из Черновцов в Почаев. Скандалил босой Никита (тот же, ага) — посмотреть это эпическое видео. Обязательно. Да, Никита сейчас епископом в Ивано-Франковске, но, как говорится, для бешеной собаки соседняя область – не крюк….", — пишет Кошкина. Журналистка отмечает, что ей конкретно неизвестно, что произошло. Но из текста сообщения она заключила, что УПЦ МП искажает факты.

Напомним, что после секс-скандала в Черновицко-Буковинской епархии священник Никита попытался оправдаться. Однако его оправдание вызвало лишь очередную волну возмущения. Отметим, что во время обыска тогда полиция обнаружила в помещениях УПЦ МП еще много "интересного".