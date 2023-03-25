"В Україні триває терор": скандальний священник УПЦ МП поскаржився на владу (відео)

Скандального єпископа Микиту побачили під час інциденту з поліцією

УПЦ МП потрапила у скандальну ситуацію в Чернівцях, де представників цієї церкви підозрюють у педофілії – священнослужителя виявили у ліжку з неповнолітнім. Йдеться про архімандрита Микиту, якого після скандалу возвели у сан єпископа.

Про черговий інцидент у Чернівцях повідомила у себе Вінницька єпархія УПЦ МП. Там заявили, що поліція не випустила з міста автобуси із вірянами, які зібралися їхати до Почаєва.

"Поліція не випустила з Чернівців автобуси з паломниками до Почаївської Лаври і 2 години утримувала в заручниках віруючих Української Православної Церкви! В результаті автобуси конфіскували, а багатодітному водієві одного із автобусів, який мав відвезти паломників до Почаєва, наказали завтра з'явитися до військкомату з речами. Його готують до відправки в Бахмут", — йдеться у повідомленні.

Вищезгаданого єпископа Микиту помітили й тут. Він заявляв на камеру про несправедливість, відсутність релігійної свободи та про те, що телефонує юристу: "В Україні зараз немає релігійної свободи. В Україні йде терор" — говорить священнослужитель.

Ситуацію у себе в Telegram-каналі прокоментувала українська журналістка Соня Кошкіна. Вона помітила на відео Вінницької єпархії УПЦ МП єпископа з Чернівців Нікіту, який оскандалився у листопаді минулого року під час обшуків СБУ.

"Автобуси іхали з Чернівців до Почаєва. Скандалив босий Нікіта (той самий, ага) — подивіться це епічне відео. Обов’язково. Так, Нікіта зараз епископом в Івано-Франківську, але, як то кажуть, для скаженого собаки сусідня область — не гак…", — пише Кошкіна. Журналістка зазначає, що їй конкретно невідомо, що насправді сталося. Але з тексту повідомлення вона зробила висновок, що УПЦ МП викривляє факти.

Нагадаємо, що після секс-скандалу в Чернівецько-Буковинській єпархії, священник Микита спробував виправдатися. Однак його виправдання викликали лише чергову хвилю обурення. Зазначимо, що під час тодішнього обшуку поліція виявила в приміщеннях УПЦ МП ще багато "цікавого".