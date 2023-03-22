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Виселення заслужили: на що УПЦ МП перетворила історичні пам’ятки Київської Лаври (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Виселення заслужили: на що УПЦ МП перетворила історичні пам’ятки Київської Лаври (фото) Новина оновлена 22 березня 2023, 23:33

Багато об’єктів виглядають зовсім не як історичні пам’ятки

Представників УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври, оскільки Державна аудиторська служба знайшла на її території низку серйозних порушень.

Хоча більшість результатів перевірки не розголошується, проте видання "Духовний фронт" змогло отримати доступ до частини інформації, яка дозволить оцінити масштаби проблеми.

"За час господарювання УПЦ (МП) у Києво-Печерській лаврі там повністю зруйновано низку історичних та культурних пам’яток, а одне з чудес України всесвітнього надбання ЮНЕСКО перетворили на комерційний центр, меблевий цех та звалище", — йдеться у матеріалі.

Видання також оприлюднило кілька фотографій, які демонструють, що частина історичних пам’яток не зовсім у належному стані.

Києво-Печерська Лавра
Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус №37)
Києво-Печерська Лавра
Об’єкт більше нагадує звалище
Києво-Печерська Лавра
Книжковий склад (корпус №112, лабораторний корпус)
Києво-Печерська Лавра
Занедбаний стан будівлі відразу кидається в очі
Києво-Печерська Лавра
Братські келії на Далеких печерах (корпус №52), в очі одразу впадає незрозуміла прибудова
Києво-Печерська Лавра
Віконний блок Келій Гостиного двору (корпус № 69), до будівлі прибудовано трубу для видалення стружки з меблевого магазину
Києво-Печерська Лавра
Братські келії (корпус № 46) із пластиковою верандою
Києво-Печерська Лавра
На багатьох історичних об’єктах видно кондиціонери
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська Лавра
Стіна Лаври з незрозумілою прибудовою. Варто зазначити, що цей об’єкт УПЦ МП не передавався
Києво-Печерська Лавра
Аркада-галерея на далеких печерах біля церкви Різдва Богородиці (корпус №61)
Києво-Печерська Лавра
Пластикові конструкції встановлені прямо між колонами Галереї

У матеріалі наголошується, що кожна з будівель на фотографіях вище є українською історичною та культурною пам’яткою, а також всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня у Мінкульті ухвалили рішення не рекомендувати продовження договору з УПЦ МП про оренду Трапезного та Успенського храмів у Верхній лаврі. А 10 березня стало відомо, що з ними розривають договір про оренду ще Нижньої Лаври.

29 березня договір про оренду буде остаточно розірвано, і ченцям доведеться робити вибір — або залишити Лавру, або перейти до ПЦУ.

Теги:
#Києво-Печерська лавра #УПЦ МП