Предстоятель УПЦ МП Онуфрій звернувся до Зеленського з проханням: оприлюднено листа

В УПЦ МП кажуть, що в Україні "роздмухується полум’я протистояння на релігійному ґрунті"

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій оприлюднив листа до президента України Володимира Зеленського у зв’язку з подіями, що розгортаються навколо Києво-Печерської лаври.

Як йдеться у тексті повідомлення, розміщеного на сайті релігійної організації, він завжди "виховувала паству любити свою Батьківщину, бути гідними громадянами своєї держави та гідно виконувати свої цивільні обов’язки".

Крім того, повідомляється, що УПЦ (МП) була першою церквою, яка засудила російське вторгнення в Україну та закликала своїх парафіян стати на захист рідної землі.

"Позиція Української Православної Церкви незмінна: ми відстоюємо територіальну цілісність та суверенітет нашої Держави та рішуче засуджуємо російську військову агресію проти України", — йдеться у повідомленні.

Водночас у церкві заявляють, що в країні "роздмухується полум’я протистояння на релігійному ґрунті", а також, що УПЦ піддається "дискредитації у ЗМІ", а її майно піддається "рейдерським захопленням".

У повідомленні Онуфрія також йдеться про те, що ситуація в релігійній сфері "критично погіршилася" після рішення виселити представників церкви з Києво-Печерської лаври.

У зв’язку з цим вони закликали Зеленського "забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити ухвалення антиконституційних законів", а також зробити все, щоб її представники продовжили богослужіння в Лаврі.

Як повідомлялося раніше, 20 березня вищі представники УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися із Зеленським, проте їм у цьому було відмовлено.

Представники цієї релігійної організації повинні будуть покинути Лавру до 29 березня.