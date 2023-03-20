Верхівка УПЦ МП приїхала до Зеленського: що відомо

Церковників зустріла охорона

Під Офіс президента України прибули вищі ієрархи УПЦ МП. Їхня мета — донести до керівництва держави свою позицію.

Про це повідомляє прес-служба церкви.

На Банковій священників зустріла охорона, і поки невідомо чи пропустили їх далі.

"Члени Священного Синоду Української православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію Української православної церкви", — йдеться на сторінці УПЦ МП.

На подію вже встигло відреагувати й українське суспільство. Так, наприклад, відома журналістка Соня Кошкіна у своєму Telegram-канал пише, що люди, які сьогодні прийшли під ОП, просто "гроблять ввірену їм церкву. Де є хороші, порядні, чесні люди. Головне — віруючі. Щиро і глибоко".

"Знаю-знаю, ви не любите, коли я це говорю, але, вибачте, я — за правду. І це — теж правда. Навіть якщо вона комусь не подобається. А ці "достойники" просто нищать все, до чого доторкаються", — зазначила Кошкіна.

Вона також іронічно пожартувала про те, що охороні слід перевірити у священників паспорти, серед яких, можливо, виявилися б російські. Таким чином журналістка відсилає до багатьох випадків, коли серед членів УПЦ МП перебували зрадники та проросійські агенти.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього представники УПЦ МП вже зверталися до Зеленського із проханням захистити їх і навіть розповіли про нього історію.

Посилена активність попів почалася після того, як їх виселили з території всієї Києво-Печерської лаври.