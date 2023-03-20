Верхушка УПЦ МП приехала к Зеленскому: что известно

Церковников встретила охрана

Под Офис президента Укрины прибыли высшие иерархи УПЦ МП. Их цель — донести до руководства государства свою позицию.

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Прибыв на Банковую их встретила охрана, и пока неизвестно пропустили ли их дальше.

"Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прибыли в Офис Президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви", — говорится на странице УПЦ МП.

На событие уже успело отреагировать и украинское общество. Так, например известная журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канал пишет, что люди, которые сегодня пришли под ОП просто "гробят вверенную им Церковь. Где есть хорошие, порядочные, честные люди. Главное – верующие. Искренне и глубоко".

"Знаю-знаю, вы не любите когда я это говорю, но, простите, я – за правду. И это – тоже правда. Даже если она кому-то не нравится. А эти "достойники" просто уничтожают все, к чему прикасаются", — отметила Кошкина.

Она также иронично пошутила о том, что охране следовало бы проверить у них паспорта, среди которых, возможно, оказались бы российские. Таким образом журналистка отсылает к многим случаям, когда среди членов УПЦ МП находились предатели и пророссийские агенты.

Напомним, что за несколько дней до этого представители УПЦ МП уже обращались к Зеленскому с просьбой защитить их и даже рассказали о нем историю.

Усиленная активность попов началась после того, как их выселили уже с территории всей Лавры.