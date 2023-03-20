Предстоятель УПЦ МП Онуфрий обратился к Зеленскому с просьбой: обнародовано письмо

В УПЦ МП говорят, что в Украине "раздувается пламя противостояния на религиозной почве"

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий обнародовал письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с событиями, которые разворачиваются вокруг Киево-Печерской лавры.

Как говорится в тексте сообщения, размещенного на сайте религиозной организации, он всегда "воспитывала паству любить свою Родину, быть достойными гражданами своего государства и достойно выполнять свои гражданские обязанности".

Кроме того, сообщается, что УПЦ (МП) была первой церковью, которая осудила российское вторжение в Украину и призвала своих прихожан стать на защиту родной земли.

"Позиция Украинской Православной Церкви неизменна: мы отстаиваем территориальную целостность и суверенитет нашего Государства и решительно осуждаем российскую военную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в церкви заявляют, что в стране "раздувается пламя противостояния на религиозной почве", а также, что УПЦ подвергается "дискредитации в СМИ", а ее имущество подвергается "рейдерским захватам".

В сообщении Онуфрия также говорится, что ситуация в религиозной сфере "критически ухудшилась" после решения выселить представителей церкви из Киево-Печерской лавры.

В связи с этим они призвали Зеленского "обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов", а также сделать все, чтобы ее представители продолжили совершать богослужения в Лавре.

Как сообщалось ранее, 20 марта высшие представители УПЦ МП пришли к Офису президента, чтобы встретиться с Зеленским, однако им в этом было отказано.

Стоит напомнить, что представители этой религиозной организации должны будут покинуть Лавру до 29 марта.