Выселение заслужили: во что УПЦ МП превратила исторические достопримечательности Киевской Лавры (фото)
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Многие объекты выглядят вовсе не как исторические памятки
Представителей УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры, поскольку Государственная аудиторская служба нашла на ее территории ряд серьезных нарушений.
Хотя большая часть результатов проверки не разглашается, однако издание "Духовный фронт" смогло получить доступ к части информации, которая позволит оценить масштабы проблемы.
"За время хозяйствования УПЦ (МП) в Киево-Печерской лавре там полностью разрушен ряд исторических и культурных памятников, а одно из чудес Украины всемирного достояния ЮНЕСКО превратили в коммерческий центр, мебельный цех и свалку", — говорится в материале.
Издание также обнародовало несколько фотографий, которые демонстрируют, что часть исторических памяток находится не совсем в надлежащем состоянии.
В материале подчеркивается, что каждое из зданий на фотографиях выше является украинской исторической и культурной памяткой, а также всемирным наследием ЮНЕСКО.
Как сообщалось ранее, в конце декабря в Минкульте приняли решение не рекомендовать продление договора с УПЦ МП об аренде Трапезного и Успенского храмов в Верхней лавре. А 10 марта стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней Лавры.
29 марта договор об аренде будет окончательно расторгнут и монахам придется делать выбор — либо покинуть Лавру, либо перейти в ПЦУ.