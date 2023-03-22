Выселение заслужили: во что УПЦ МП превратила исторические достопримечательности Киевской Лавры (фото)

Многие объекты выглядят вовсе не как исторические памятки

Представителей УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры, поскольку Государственная аудиторская служба нашла на ее территории ряд серьезных нарушений.

Хотя большая часть результатов проверки не разглашается, однако издание "Духовный фронт" смогло получить доступ к части информации, которая позволит оценить масштабы проблемы.

"За время хозяйствования УПЦ (МП) в Киево-Печерской лавре там полностью разрушен ряд исторических и культурных памятников, а одно из чудес Украины всемирного достояния ЮНЕСКО превратили в коммерческий центр, мебельный цех и свалку", — говорится в материале.

Издание также обнародовало несколько фотографий, которые демонстрируют, что часть исторических памяток находится не совсем в надлежащем состоянии.

Галерея на Ближних пещерах Лавры (корпус №37)

Объект более напоминает свалку

Книжный склад (корпус №112, лабораторный корпус)

Запущенное состояние здания сразу броосается в глаза

Братские келии на Дальних пещерах (корпус №52), в глаза сразу бросается непонятная пристройка

Оконный блок Келий Гостиного двора (корпус № 69), к зданию пристроена труба для удаления стружки из мебельного магазина

Братские келии (корпус № 46) с пластиковой верандой

На многих исторических объектах видны кондиционеры

Стена Лавры с непонятной пристройкой. Стоит отметить, что этот объект УПЦ МП не передавался

Аркада-галерея на дальних пещерах у церкви Рождества Богородицы (корпус №61)

Пластиковые конструкции установлены прямо между колоннами Галереи

В материале подчеркивается, что каждое из зданий на фотографиях выше является украинской исторической и культурной памяткой, а также всемирным наследием ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее, в конце декабря в Минкульте приняли решение не рекомендовать продление договора с УПЦ МП об аренде Трапезного и Успенского храмов в Верхней лавре. А 10 марта стало известно, что с ними расторгают договор об аренде еще и Нижней Лавры.

29 марта договор об аренде будет окончательно расторгнут и монахам придется делать выбор — либо покинуть Лавру, либо перейти в ПЦУ.