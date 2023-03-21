"Чрезвычайная печаль": в УПЦ МП снова жалуются - откуда выгнали московских попов на этот раз

Доступ в пещеры закрыт уже с сегодняшнего дня (21 марта)

В конце этого марта представители УПЦ МП должны покинуть всю территорию Киево-печерской лавры, но они все никак не могут успокоится по этому поводу и продолжают бить тревогу. Очередную панику среди московских попов вызвало письмо с сообщением, что теперь доступ к Ближним и Дальним пещерам лавры им будет прекращен.

По этому поводу в УПЦ МП записали видеообращение.

"20 марта 2023 года на адрес монастыря пришло письмо от руководства заповедника Киево-печерская лавра, тоесть музея, с сообщением о том, что с завтрашнего дня (21 марта) доступ к Ближним и Дальним пещерам музея будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей… Также в связи с этим прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть, молитва в этих храмах будет невозможна", – заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Закрытие доступа в пещеры в церкви назвали "беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих", которые едут из разных регионов поклониться Киево-Печерским святыням. Там отметили, что восприняли это известие с чрезвычайной печалью и молят Бога, чтобы их не избавили места для молитв.

Действия властей, в частности, Минкульта в УПЦ назвали "абсолютно атеистическим и безбожным подходом" по отношению к великим православным святыням.

К слову, в Минкульте уже ответили на обращение УПЦ МП и отметили, что мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями, а о комиссии представителей церкви предупредили заранее.

Комиссия будет определять уровень сохранности культурных ценностей, а в это время молитва будет невозможна и в нескольких храмах вблизи пещер — прекращается доступ в Крестовоздвиженский храм, Аннозачатиевский храм и храм в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

Также там напомнили, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Для справки: в системах пещер Киево-печерской лавры покоятся мощи святых (в Дальних — 49, в Ближних — 79) среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий, а также предположительные останки эпического героя Ильи Муромца. Для церкви они имеют большое значение, ведь ежедневно поклонится святым нетленным мощам преподобных отцов Печерских приходят сотни верующих.

В пещерах также находятся церкви, доступ, к которым, теперь, соответственно, также будет закрыт для представителей УПЦ.

Напомним, ранее мы писали, что Данилов ответил, применят ли силу к тем, кто не хочет выезжать из лавры.

Также мы сообщали, что верхушка УПЦ МП приехала жаловаться к Зеленскому.