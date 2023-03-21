"Надзвичайний сум": в УПЦ МП знову скаржаться — звідки вигнали московських попів цього разу

Доступ у печери закрито вже від сьогодні (21 березня)

Наприкінці цього березня представники УПЦ МП мають залишити всю територію Києво-Печерської лаври, але вони все ніяк не можуть заспокоїтися з цього приводу та продовжують бити на сполох. Чергову паніку серед московських попів викликав лист із повідомленням, що тепер доступ до Ближніх та Дальніх печер лаври їм буде припинено.

З цього приводу в УПЦ МП записали відеозвернення.

"20 березня 2023 року на адресу монастиря надійшов лист від керівництва заповідника Києво-Печерська лавра, тобто музею, з повідомленням про те, що з завтрашнього дня (21 березня) доступ до Ближніх і Дальніх печер музею буде припинено через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереження культурних цінностей… Також у зв’язку з цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатівського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто, молитва в цих храмах буде неможлива", – заявив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Закриття доступу до печер у церкві назвали "безпрецедентним проявом обмеження прав українських віруючих", які їдуть із різних регіонів вклонитися Києво-Печерським святиням. Там зазначили, що сприйняли цю звістку з надзвичайним сумом і благають Бога, щоб їх не позбавили місця для молитов.

Дії влади, зокрема, Мінкульту, в УПЦ назвали "абсолютно атеїстичним та безбожним підходом" стосовно великих православних святинь.

До речі, у Мінкульті вже відповіли на звернення УПЦ МП та зазначили, що мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями, а про комісію представників церкви попередили заздалегідь.

Комісія визначатиме рівень збереження культурних цінностей, а в цей час молитва буде неможлива і в кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївський храм та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

Також там нагадали, що Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Для довідки: у системах печер Києво-Печерської лаври спочивають мощі святих (у Дальніх— 49, у Ближніх — 79) серед яких преподобний Нестор Літописець, іконописці Аліпій Печерський та Григорій, а також останки епічного героя Іллі Муромця. Для церкви вони мають велике значення, адже щодня вклониться святим нетлінним мощам преподобних отців Печерських приходять сотні віруючих.

У печерах також знаходяться церкви, доступ, до яких, відповідно, також буде закрито для представників УПЦ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данілов відповів, чи застосують чинність до тих, хто не хоче виїжджати з лаври.

Також ми повідомляли, що верхівка УПЦ МП приїхала скаржитися до Зеленського.