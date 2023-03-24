З Києво-Печерської Лаври вивозять "церковне сміття": що там відбувається (репортаж)

Представники УПЦ МП вельми активно збирають свої речі, хоча офіційно стверджують, начебто нічого дивного не відбувається

Священнослужителі УПЦ МП, яких зобов'язали до кінця березня покинути територію Києво-Печерської лаври, вранці 24 березня почали масштабні збори. На території обителі можна помітити чимало вантажівок, куди складають різноманітні речі — від провіанту до церковної оздоби.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на території Лаври і зафільмував процес метушні вже колишніх орендарів святині. Цікаво, що митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент на камеру заявив, що ніхто нікуди насправді не збирається. Процес же, який відбувається на території, він охарактеризував як "звичайне життя".

Також священник говорить, що в їхніх планах — продовжувати молитися і звершувати богослужіння. Факт необхідності покинути територію Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП в офіційних коментарях продовжують вперто ігнорувати.

Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент

Києво-Печерська Лавра сьогодні

Майже ніхто не поспішає спілкуватися із журналістами

Тим не менш їхні дії говорять самі за себе: до різних будівель на території святині регулярно під'їжджають все нові і нові вантажівки. Їх заповнюють коробками і мішками, виносять окреме церковне начиння.

Вантажівки постійно під'їжджають

В УПЦ МП виявилося чимало речей на "забрати"

Церковне начиння вивозять навіть у мішках

"Телеграфу" навіть вдалося зафіксувати, як виносили частину ризниці — приміщення біля вівтарної частини храму.

Навіщо залишати частину церковного начиння, правда?

Робота кипить

Продовольчі товари теж забирають

Найцікавіше те, що з території Лаври вивозиться навіть "церковне сміття", у спеціально позначеному контейнері. Що саме священнослужителі віднесли до цієї категорії, невідомо. Однак пакунків із непотребом виявилося досить багато.

А от від церковного сміття вирішили позбавитися найоперативніше

Процес відбувається досить оперативно, над ним працюють десятки ченців і, ймовірно, членів їхніх родин або прихожан. При цьому УПЦ МП вже попередили Мінкульт про те, що навряд встигнуть виїхати до 29 березня. Фактичною причиною для цього вони називають страх втратити нажите за понад тридцять років перебування на території Лаври.

Лавра навіть у похмурий день виглядає дуже красивою

Як стверджує міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, з території храму вивозять навіть меблі та бойлери. При цьому чиновник не виключає того, що сам процес може бути незаконним, адже більшість предметів декору та навіть церковних деталей були куплені не за власний кошт священників, а за пожертви від прихожан.

Чергова вантажівка із речами покидає територію обителі

Фоторепортаж: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що представники самої УПЦ МП назвали вимогу залишити Києво-Печерську лавру "примхою чиновників". При цьому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що оперативно покинути територію святині не вийде. Пізніше церква закликала прихожан будь-яким способом підтримати їх у боротьбі за право залишитися у Лаврі.