Російський патріарх кирило вступився за УПЦ МП, яких виселяють із Києво-Печерської лаври

Головний російський священнослужитель говорить, що Києво-Печерську лавру "насильно закривають"

Патріарх російської православної церкви кирило гундяєв висловився проти "виселення" священників УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври. Він вважає, що українська влада переслідує "репресивну мету" і закликає причетних до цього осіб одуматися. Нагадаємо, що в Україні вже шукають нового орендаря для святині, яка має звільнитися наприкінці березня.

Звернення кирила транслювалося на головному пропагандистському каналі рф "Россия 1". Журналіст кремлівського пула дмитро смірнов процитував слова священнослужителя у своєму Telegram-каналі.

"Ультиматум державної влади на адресу Києво-Печерської лаври є жахливим діянням, яке можна порівняти із гоніннями на віру в часи безбожжя. Як і в той час, влада відкрито ігнорує закон, не кажучи вже про мінімальну повагу до прав співгромадян", — заявив російський патріарх.

При цьому чомусь гундяєв не згадує, що "часи безбожжя" припали саме на Радянський Союз, який так величає нинішня російська влада. Натомість він стверджує, що Україна проводить "репресії" задля повного вигнання монахів із лаври. За словами кирила, цю мету державні чиновники не приховували і діють задля покращення репутації інших релігійних органазацій нашої країни.

"Викликає смуток той факт, що при декларуванні державним керівництвом України своєї прихильності до демократичних норм і європейського шляху розвитку, дотриманню прав і свобод людини, ці права і свободи сьогодні зневажаються найбільш кричущим чином", — підкреслив глава російської церкви.

Цікаво, що він аж ніяк не говорить про часи, коли фактично благословляв російську армію на війну в Україні. А повномасштабне вторгнення, як відомо, з-поміж іншого було направлене на повалення діючої влади в Києві — до якої тепер так смиренно кирило звертається.

Додамо, що він закликав зупинити "примусове закриття монастиря", адже це порушить права "мільйонів українських вірян на свободу віросповідання, гарантоване Конституцією". Також кирило гундяєв згадав низку інших законних актів, які, на його думку, мають враховуватися при вирішенні подальшої долі Лаври.

"Телеграф" уже писав, що до часів безбожжя СРСР зверталися у своїй реакції і представники самої УПЦ (МП). Вони назвали вимогу залишити святиню "примхою чиновників". Цікаво, що патріарх кирило вже не вперше став на сторону цієї церкви — попередньо він нажалівся на події в Україні Папі Римському. Той, до речі, відповів доволі двояко, що змусило українців вкотре замислитися про його позицію.