Московський патріархат виселяють із ще однієї української лаври, а проти намісника відкрили кримінальну справу

Процес повернення церкви вже розпочався

Слідом за Києво-Печерською лаврою священників УПЦ МП "виселяють" і з Почаївської лаври, що на Тернопільщині.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону українських новин голова Мінкульту Олександр Ткаченко, процес повернення майна храму державі вже розпочався.

При цьому він додав, що коли представники заповідника дійшли намісника Лаври, той відмовився їх впускати. Тепер проти нього відкриють кримінальне провадження за звинуваченням у перешкоджанні користуванню державним майном.

Сам намісник святині раніше теж звертався до суду з вимогою повернути йому церкву, однак це зробити неможливо, оскільки термін договору оренди з УПЦ МП минув.

Ткаченко наголосив, що процес повернення державі релігійних споруд, якими користується УПЦ МП, продовжуватиметься й надалі.

"Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об’єктами, що належать до історичної спадщини України", — додав глава Мінкульту.

Як повідомлялося раніше, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський розповів, кому можуть передати право користування Києво-Печерською лаврою після того, як звідти підуть священники УПЦ МП.