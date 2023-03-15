Московский патриархат выселяют из еще одной украинской лавры, а против наместника открыли уголовное дело

Процесс возврата церкви уже начался

Вслед за Киево-Печерской лаврой священников УПЦ МП "выселяют" и из Почаевской лавры, что в Тернопольской области.

Как сообщил в эфире единого марафона украинских новостей глава Минкульта Александр Ткаченко, процесс возврата имущества храма государству уже начался.

При этом он добавил, что когда представители заповедника пришли к наместнику Лавры, тот отказался их впускать. Теперь против него откроют уголовное производство по обвинению в препятствовании пользованию государственным имуществом.

Сам наместник святыни ранее тоже обращался к суду с требованием вернуть ему церковь, однако это сделать невозможно, так как срок договора аренды с УПЦ МП истек.

Ткаченко подчеркнул, что процесс возвращения государству религиозных сооружений, которыми пользуется УПЦ МП, будет продолжаться и впредь.

"Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", — добавил глава Минкульта.

Как сообщалось ранее, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский рассказал, кому могут передать право пользования Киево-Печерской лаврой после того, как оттуда уйдут священники УПЦ МП.