Главный российский священнослужитель говорит, что Киево-Печерскую лавру "насильственно закрывают"

Патриарх русской православной церкви кирилл гундяев высказался против "выселения" священников УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры. Он считает, что украинские власти преследуют "репрессивную цель" и призывают причастных к этому лиц одуматься. Напомним, что в Украине уже ищут нового арендатора для святыни, которая должна освободиться в конце марта.

Обращение кирилла транслировалось на главном пропагандистском канале рф "Россия 1". Журналист кремлевского пула дмитрий смирнов процитировал слова священнослужителя в своем Telegram-канале.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", — заявил российский патриарх.

При этом почему-то гундяев не упоминает, что "времена безбожия" пришлись именно на Советский Союз, который так величают нынешние российские власти. В то же время он утверждает, что Украина проводит "репрессии" для полного изгнания монахов из лавры. По словам Кирилла, эту цель государственные чиновники не скрывали и действуют для улучшения репутации других религиозных организаций нашей страны.

"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", — подчеркнул глава российской церкви.

Интересно, что он никак не говорит о временах, когда фактически благословлял русскую армию на войну в Украине. А полномасштабное вторжение, как известно, было направлено на свержение действующей власти в Киеве — к которой теперь так смиренно кирилл обращается.

Добавим, что он призвал остановить "принудительное закрытие монастыря", ведь это нарушит права "миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированное Конституцией". Также кирилл гундяев упомянул ряд других законных актов, которые, по его мнению, должны учитываться при решении дальнейшей судьбы Лавры.

"Телеграф" уже писал, что ко временам безбожия СССР обращались в своей реакции и представители самой УПЦ (МП). Они назвали требование оставить святыню "прихотью чиновников". Интересно, что патриарх кирилл уже не впервые встал на сторону этой церкви — предварительно он нажаловался на события в Украине Папе Римскому. Тот, кстати, ответил довольно двойственно, что заставило украинцев еще раз задуматься о его позиции.