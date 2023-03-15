Папа Римский сделал заявление по Киево-Печерской лавре

Понтифик призывает стороны конфликта уважать религиозные места

Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, из которой выселяют представителей УПЦ МП после разрыва договора об аренде.

Понтифик выразил свое беспокойство в связи с происходящим на данный момент вокруг Лавры, а также призвал уважать места религиозного поклонения. Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", — сказал Папа Римский в ходе коллективной аудиенции в среду, 15 марта.

Отметим, что ранее глава РПЦ патриарх кирилл разослал послания с жалобами на Украину в международные организации и разные институции из-за того, что представителей УПЦ МП просят покинуть храмы. В том числе, письма были отправлены и Папе Римскому, и генсекам ООН и ОБСЕ, а также Верховному комиссару по правам человека и директору европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2022 года представителей УПЦ МП лишили права пользования храмами Верхней лавры. А 10 марта текущего года был расторгнут договор об аренде Нижней лавры. У священников и монахов УПЦ МП есть время до 29 марта, чтобы покинуть территорию Лавры.