Папа Римський зробив заяву щодо Києво-Печерської лаври

Понтифік закликає сторони конфлікту поважати релігійні місця

Папа Римський Франциск зробив заяву щодо ситуації навколо Києво-Печерської лаври, з якої виселяють представників УПЦ МП після розірвання договору про оренду.

Понтифік висловив свою занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Лаври, а також закликав поважати місця релігійного поклоніння. Про це пише російське інформагентство ТАСС.

"Я прошу сторони конфлікту поважати релігійні місця. Люди будь-якої конфесії, які присвячують себе молитві, є підтримкою для народу Божого", — сказав Папа Римський у ході колективної аудієнції у середу, 15 березня.

Зазначимо, що раніше глава РПЦ патріарх кирилл розіслав послання зі скаргами на Україну до міжнародних організацій та різних інституцій через те, що представників УПЦ МП просять залишити храми. У тому числі листи були надіслані й Папі Римському, і генсекам ООН та ОБСЄ, а також Верховному комісару з прав людини та директору європейського Бюро з демократичних інститутів та прав людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писаве, що у грудні 2022 року представників УПЦ МП позбавили права користування храмами Верхньої лаври. А 10 березня цього року було розірвано договір про оренду Нижньої лаври. Священники та ченці УПЦ МП мають час до 29 березня, щоб залишити територію.