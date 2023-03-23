УПЦ МП звернулася до "віруючих" із заявою з приводу Лаври

УПЦ ну ніках не хоче виїжджати з Лаври

В УПЦ МП зробили заяву щодо їхнього виселення з Лаври. Там закликали "віруючих" стати на їхній захист.

Про це йдеться у зверненні Синоду УПЦ.

Українська православна церква (УПЦ) звернулася до віруючих та закликала їх "усіми законними засобами захищати Києво-Печерську лавру".

"Зараз багато хто звертається до священноначалія Української Православної Церкви з проханням благословити духовну працю щодо захисту нашого законного права і надалі молитися в Києво-Печерській лаврі та піклуватися про неї. Ми сердечно дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, за вашу непохитну віру в Бога і любов до Святої Церкви. Жодні причини не зможуть зламати нашу жорстку волю відстоювати святе Православ’я», — заявляє Синод УПЦ.

Варто зазначити, що раніше щодо Лаври зробив заяву і митрополит Паша Мерседес. Він назвав кілька причин, через які представники УПЦ МП не залишатимуть Лавру.

Нагадаємо, що з УПЦ МП розривають договір оренди храмів Верхньої та Нижньої Лаври. Таким чином, виходить, що московські попи мають залишити територію вже всієї лаври до 29 березня. Але в УПЦ не змирилися з цим та почали бити на сполох. Вони вже приїжджали під Офіс президента і записували звернення до Зеленського, а також публікували безліч повідомлень, де показували своє невдоволення.