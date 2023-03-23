УПЦ МП обратилась к "верующим" с заявлением по поводу Лавры

УПЦ ну никах не хочет уезжать из Лавры

В УПЦ МП сделали заявление насчет их выселения из Лавры. Там призвали встать "верующих" на их защиту.

Об этом говорится в обращении Синода УПЦ.

Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к верующим и призвала их "всеми законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру".

"Сейчас многие обращаются к священноначалию Украинской Православной Церкви с просьбой благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской лавре и заботиться о ней. Мы сердечно благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу непоколебимую веру в Бога и любовь к Святой Церкви. Никакие причины не смогут сломить нашу жесткую волю отстаивать святое Православие", — заявляет Синод УПЦ.

Стоит отметить, что ранее насчет Лавры сделал заявление и митрополит "Паша Мерседес". Он назвал несколько причин, по которым представители УПЦ МП не будут покидать Лавру.

Напомним, что с УПЦ МП расторгают договор аренды храмов Верхней и Нижней Лавры. Таким образом, получается, что московские попы должны покинуть территорию уже всей лавры до 29 марта. Но в УПЦ не смирились с этим и начали бить тревогу. Они уже приезжали и под Офис президента и записывали обращение к Зеленскому, а также публиковали множество сообщений, где показывали свое недовольство.