"Ни под каким предлогом": митрополит "Паша Мерседес" сделал заявление насчет Лавры

Настоятель назвал несколько причин, по которым представители УПЦ МП не будут покидать Лавру

Митрополит Павел (Лебедь) сделал заявление относительно выселения монахов и священников из Лавры после того, как заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с монастырем УПЦ МП. Его представители должны покинуть территорию до 29 марта, но настоятель уверен, что этого нельзя делать ни под каким предлогом.

Об этом митрополит заявил в своем новом видеообращении. Также Павел подчеркнул, что вывозить вещи из Лавры им просто некуда, а оставлять их представители монастыря не хотят, поскольку боятся, что их якобы разворуют.

"Нам дали две недели, до 29 марта, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", — заявил митрополит Павел.

Также он считает, что если монахи и священники покинут Лавру насильно, это святое место "ждет мерзость запустения".

"Даже если нас выгонят с обители, никто не заберет ее из наших сердец. Но если мы уйдем насильно, чего мы не хотим, это святое место ждет мерзость запустения – это можно видеть уже сейчас по состоянию помещений Верхней Лавры", — добавил "Паша Мерседес".

К слову, митрополит Павел получил прозвище "Паша Мерседес" из-за своей любви к дорогим автомобилям. Сам он является владельцем Mersedes и на нем рассекает по столичным дорогам. Священник не видит в этом ничего плохого и считает машину не роскошью, а средством передвижения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2022 года представители УПЦ МП были лишены права пользования храмами Верхней лавры. Затем 10 марта текущего года договор об аренде Нижней лавры был также расторгнут, в связи с чем представителей УПЦ МП попросили покинуть помещение до 29 марта.

Такие события вызвали бурную реакцию у главы РПЦ патриарха кирилла (владимира гундяева). Он в свою очередь принялся жаловаться на Украину Папе Римскому, а также в разные институции и международные организации.