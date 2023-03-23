"Під жодним приводом": митрополит "Паша Мерседес" зробив заяву щодо Лаври

Настоятель назвав кілька причин, через які представники УПЦ МП не залишатимуть Лавру

Митрополит Павло (Лебідь) зробив заяву щодо виселення ченців та священиків із Лаври після того, як заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із монастирем УПЦ МП. Його представники мають залишити територію до 29 березня, але настоятель упевнений, що цього не можна робити ні в якому разі.

Про це митрополит заявив у своєму новому відеозверненні. Також Павло наголосив, що вивозити речі з Лаври їм просто нікуди, а залишати їх представники монастиря не хочуть, бо бояться, що їх нібито розікрадуть.

"Нам дали два тижні, до 29 березня, щоб виселитися з обителі. Ми не зможемо цього зробити ні в якому разі, тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників, і у нас просто немає місця, куди це все вивезти, а залишати ми нічого не маємо наміру", — заявив митрополит Павло.

Також він вважає, що якщо ченці та священники покинуть Лавру насильно, це святе місце "чекає мерзота запустіння".

"Навіть якщо нас виженуть з обителі, ніхто не забере її з наших сердець. Але якщо ми підемо насильно, чого ми не хочемо, це святе місце чекає мерзота запустіння — це можна бачити вже зараз за станом приміщень Верхньої Лаври", — сказав "Паша Мерседес".

До речі, митрополит Павло отримав прізвисько "Паша Мерседес" через свою любов до дорогих автомобілів. Сам він є власником Mersedes і на ньому розсікає столичними дорогами. Священник не бачить у цьому нічого поганого та вважає машину не розкішшю, а засобом пересування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2022 року представників УПЦ МП було позбавлено права користування храмами Верхньої лаври. Потім 10 березня поточного року договір про оренду Нижньої лаври було розірвано, у зв’язку з чим представників УПЦ МП попросили залишити приміщення до 29 березня.

Такі події викликали бурхливу реакцію у глави РПЦ патріарха кирила (володимира гундяєва). Він своєю чергою взявся скаржитися на Україну Папі Римському, а також у різні інституції та міжнародні організації.