Из Киево-Печерской Лавры вывозят "церковный мусор": что там происходит (репортаж)
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Представители УПЦ МП очень активно собирают свои вещи, хотя официально утверждают, что ничего странного не происходит
Священнослужители УПЦ МП, которых обязали до конца марта покинуть территорию Киево-Печерской лавры, утром 24 марта начали масштабные сборы. На территории обители можно заметить немало грузовиков, куда складывают разнообразные вещи – от провианта до церковного украшения.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на территории Лавры и запечатлел процесс суеты уже бывших арендаторов святыни. Интересно, что митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент на камеру заявил, что никто никуда не собирается. Процесс же, происходящий на территории, он охарактеризовал как "обычную жизнь".
Также священник говорит, что в их планах продолжать молиться и совершать богослужения. Факт необходимости покинуть территорию Киево-Печерской лавры представители УПЦ МП в официальных комментариях продолжают упорно игнорировать.
Тем не менее их действия говорят сами за себя: к разным зданиям на территории святыни регулярно подъезжают все новые и новые грузовики. Их заполняют коробками и мешками, выносят отдельную церковную утварь.
Телеграфу даже удалось зафиксировать, как выносили часть ризницы — помещение возле алтарной части храма.
Самое интересное, что с территории Лавры вывозится даже "церковный мусор", в специально обозначенном контейнере. Что именно священнослужители отнесли к этой категории, неизвестно. Однако свертков с барахлом оказалось достаточно много.
Процесс проходит достаточно оперативно, над ним работают десятки монахов и, вероятно, членов их семей или прихожан. При этом УПЦ МП уже предупредили Минкульт о том, что вряд ли успеют уехать до 29 марта. Фактической причиной для этого они называют страх потерять нажитое за тридцать лет пребывания на территории Лавры.
Как утверждает министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, с территории храма вывозится даже мебель и бойлеры. При этом чиновник не исключает того, что сам процесс может быть незаконным, ведь большинство предметов декора и даже церковных деталей были куплены не за деньги священников, а за пожертвования от прихожан.
Фоторепортаж: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, что представители самой УПЦ МП назвали требование покинуть Киево-Печерскую лавру "прихотью чиновников". При этом митрополит Павел (Лебедь) заявил, что оперативно покинуть территорию святыни не получится. Позже церковь призвала прихожан любым способом поддержать их в борьбе за право остаться в Лавре.