Из Киево-Печерской Лавры вывозят "церковный мусор": что там происходит (репортаж)

Представители УПЦ МП очень активно собирают свои вещи, хотя официально утверждают, что ничего странного не происходит

Священнослужители УПЦ МП, которых обязали до конца марта покинуть территорию Киево-Печерской лавры, утром 24 марта начали масштабные сборы. На территории обители можно заметить немало грузовиков, куда складывают разнообразные вещи – от провианта до церковного украшения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на территории Лавры и запечатлел процесс суеты уже бывших арендаторов святыни. Интересно, что митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент на камеру заявил, что никто никуда не собирается. Процесс же, происходящий на территории, он охарактеризовал как "обычную жизнь".

Также священник говорит, что в их планах продолжать молиться и совершать богослужения. Факт необходимости покинуть территорию Киево-Печерской лавры представители УПЦ МП в официальных комментариях продолжают упорно игнорировать.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент

Киево-Печерская Лавра сегодня

Почти никто не спешит общаться с журналистами

Тем не менее их действия говорят сами за себя: к разным зданиям на территории святыни регулярно подъезжают все новые и новые грузовики. Их заполняют коробками и мешками, выносят отдельную церковную утварь.

Грузовики постоянно подъезжают

В УПЦ МП оказалось немало вещей на "забрать"

Церковную утварь вывозят даже в мешках

Телеграфу даже удалось зафиксировать, как выносили часть ризницы — помещение возле алтарной части храма.

Зачем оставлять часть церковной утвари, правда?

Работа кипит

Продовольственные товары тоже забирают

Самое интересное, что с территории Лавры вывозится даже "церковный мусор", в специально обозначенном контейнере. Что именно священнослужители отнесли к этой категории, неизвестно. Однако свертков с барахлом оказалось достаточно много.

А вот от церковного мусора решили избавиться самое оперативное

Процесс проходит достаточно оперативно, над ним работают десятки монахов и, вероятно, членов их семей или прихожан. При этом УПЦ МП уже предупредили Минкульт о том, что вряд ли успеют уехать до 29 марта. Фактической причиной для этого они называют страх потерять нажитое за тридцать лет пребывания на территории Лавры.

Лавра даже в пасмурный день выглядит очень красивой.

Как утверждает министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, с территории храма вывозится даже мебель и бойлеры. При этом чиновник не исключает того, что сам процесс может быть незаконным, ведь большинство предметов декора и даже церковных деталей были куплены не за деньги священников, а за пожертвования от прихожан.

Очередной грузовик с вещами покидает территорию обители

Фоторепортаж: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что представители самой УПЦ МП назвали требование покинуть Киево-Печерскую лавру "прихотью чиновников". При этом митрополит Павел (Лебедь) заявил, что оперативно покинуть территорию святыни не получится. Позже церковь призвала прихожан любым способом поддержать их в борьбе за право остаться в Лавре.