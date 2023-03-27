В ООН раскритиковали обыски у УПЦ МП: у Кулебы ответили простым советом

Представитель МИД объяснил, почему Украину не стоит подозревать в дискриминациях

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предположили, что обыски силовиков в зданиях Украинской православной церкви московского патриархата могут носить "дискриминационный характер". В украинском Министерстве иностранных дел уже успели ответить, назвав эти предположения "несбалансированными" и даже дали совет.

Такую информацию в понедельник, 27 марта, в своем Facebook обнародовал спикер МИД Олег Николенко, в очередной раз подчеркнув, что Украина является демократическим государством, в котором в первую очередь гарантируется свобода вероисповедания.

"В недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут носить "дискриминационный характер". Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность", — написал он.

Кроме того, Николенко призвал УВКПЧ в дальнейшем воздержаться от "несбалансированных политических оценок". По его словам, доклады управления должны базироваться исключительно на проверенных фактах и никак иначе.

Напомним, что накануне УВКПЧ обнародовало отчет ООН, в котором сообщило, что обыски СБУ в зданиях УПЦ МП могут быть "дискриминационными". Согласно данным управления, в ряде случаев силовики осуществляли допрос священников, используя полиграф.

"УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство", — говорилось в заявлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в начале декабря 2022 года СБУ провела масштабные обыски в 13 храмах УПЦ МП в трех областях, и рассказал, что интересное нашли.