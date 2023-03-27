В ООН розкритикували обшуки в УПЦ МП: у Кулеби відповіли простою порадою

Представник МЗС пояснив, чому Україну не варто підозрювати у дискримінаціях

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) припустили, що обшуки силовиків у будівлях Української православної церкви московського патріархату можуть мати "дискримінаційний характер". В українському Міністерстві закордонних справ вже встигли відповісти, назвавши ці припущення "незбалансованими" і навіть дали пораду.

Таку інформацію у понеділок, 27 березня, у своєму Facebook оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко, вкотре наголосивши, що Україна є демократичною державою, в якій першочергово гарантується свобода віросповідання.

"У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер". Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", — написав він.

Крім того, Ніколенко закликав УВКПЛ в подальшому утриматись від "незбалансованих політичних оцінок". За його словами, доповіді управління мають базуватися виключно на перевірених фактах і ніяк інакше.

Нагадаємо, що напередодні УВКПЛ оприлюднило звіт ООН, в якому повідомило, що обшуки СБУ у будівлях УПЦ МП можуть бути "дискримінаційними". Згідно з даними управління, у кількох випадках силовики здійснювали допит священників, використовуючи поліграф.

"УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд", — йшлося у заяві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на початку грудня 2022 року представники Служби безпеки України провели масштабні обшуки у 13 різних храмів УПЦ МП у трьох областях — що цікавого знайшли.