"Ситуация с Лаврой уже подошла к накалу": ученый о конфликте государства и УПЦ МП

Религиовед Игорь Козловский спрогнозировал "Телеграфу", пойдет ли промосковское духовенство на силовой сценарий

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) уже в скором времени будут обязаны окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру. В последние недели они упаковывали свое имущество и вывозили его с территории Национального заповедника.

Напомним, на основании выводов межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта 2023 года УПЦ МП призвали до 29 марта добровольно освободить арендуемые государственные помещения в Киеве на территории Нижней Лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.

Впрочем, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) ранее называл несколько причин, по которым представители Моспатриархата не будут покидать Лавру.

"Телеграф" поинтересовался у Игоря Козловского, известного украинского ученого, религиоведа, историка, действительно ли духовенство и монахи из Лавры такие уж "бездомные", как жаловался Павел-Лебедь, и чем все же может закончиться лаврское противостояние государства и "филиала РПЦ" в Украине.

"Начинается новый этап"

— Что может произойти 29 марта и как будут развиваться события вокруг "переезда" духовенства УПЦ МП из Лавры?

— В данном случае в юридическом плане целесообразнее употреблять не термин "аренда". Ведь речь идет о том, что разрываются договорные отношения с монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская лавра о безвозмездном пользовании, а не об аренде. Это разные юридические моменты.

Это означает, что все помещения возвращаются в пользование государства (они являются госсобственностью). При разрыве отношений музей-заповедник будет наполняться своим содержанием. Понятно, что сама ситуация (с Лаврой, — Авт.) уже подошла к определенному такому накалу, и этим занимаются наши правоохранители с соответствующими структурами, которые отслеживают данную проблему.

Вместе с тем государство Украина заявило, что никого насильно не будет выталкивать из помещений. С одной стороны, какие-то такие силовые сценарии для украинского государства не являются необходимыми. А с другой — они вредны.

Разумеется, есть опасения, что представители Московского патриархата, которые уже призывали "защищать лавру", говорили, что могут прийти их верующие и так далее. В то же время мы понимаем, что есть и некоторые радикальные настроения среди представителей гражданского общества, которые тоже могут прийти. Со своей стороны, государство создает все, чтобы не допустить каких-либо столкновений, потому что это не необходимо.

Мы видели, что в эти дни монастырь, академия и семинария вывозили свое имущество из помещений. А дальше начинается новый этап, и это будет зависеть от того, действительно ли они покинут все помещения. Если нет, тогда можно начинать судебную часть с тем, чтобы суд уже выносил решение. То есть продолжать такие процессы, которые находятся в правовом поле украинского государства.

— Уточните, какой статус руководства УПЦ МП в Лавре, а какой у монахов?

— Там находятся несколько структур на территории заповедника. Одна структура – это сам монастырь (Свято-Успенский Киево-Печерской лавры). Там живут монахи-насельники и тот, кто ими руководит, — митрополит Павел (Лебедь). Это все структура самого монастыря.

Есть академия и семинария. Это другое учебное заведение, у которого, разумеется, есть свое руководство. Они тоже находятся на этой территории.

Кроме того, там есть и центр, где находится руководство Украинской православной церкви Киевской метрополии (УПЦ МП, — Авт.), и это еще одна структура. Хотя сам митрополит Онуфрий все время живет на территории резиденции в Феофании. То есть все это разные структуры одной церкви.

— Как государственным властям лучше действовать, чтобы защитить Лавру от УПЦ МП, учитывая также и то, что на территории заповедника уже зафиксированы достройки, перестройки, установка металлопластиковых окон и т.д.?

— Безусловно, такие действия это — ущерб государству. На этом же основании и были расторгнуты данные договорные отношения. Потому что Лавра – территория заповедника. Заповедник является общенациональным достоянием, нашим историческим, культурным наследием, а не только религиозным. Некоторые акцентируют внимание на том, что Лавра – религиозное наследие. Но в целом для украинского народа она является историческим и культурным памятником.

Когда передаются в пользование те или иные помещения, понятно, что (и это указывается юридически) там не может быть никаких изменений архитектурного ландшафта, там не могут что-либо перестраивать, нельзя проводить определенные работы без разрешения государства, не допускается повреждение исторических артефактов и т.д. Для нас они артефакты, а для церкви — часть их религиозной жизни.

Комиссия вроде бы выявила определенные нарушения, потому что духовенство УПЦ МП построило там помещение, которое исказило архитектурный ансамбль заповедника. На то он и называется "заповедник", ведь весь этот комплекс — заповедная зона. То есть там самовольно ничего не могут строить. Были обнаружены даже некоторые повреждения имущества.

А дальше уже представители комиссии будут смотреть, все ли имущество на месте. Если чего-то нет из того, что принадлежит государству, то будут уголовные дела. Таким образом, дальше двигаемся в рамках действующего законодательства, то есть — в правовом поле.

"В Украине нет никаких гонений за веру"

— Понимают ли на Западе все нюансы с "выселением" УПЦ МП из Лавры?

— Знаете, им немного сложно, потому что они же получают разные письма с жалобами, в том числе и от патриарха РПЦ Кирилла. И сама УПЦ их тоже писала. Духовенство УПЦ МП показывает ситуацию со своей стороны, акцентируя внимание прежде всего на том, что для них это "преследование", "дискриминация церкви". Они начинают играть в то, что церковь — "мученица". То есть это дразнящий вопрос для западных журналистов, ученых, власти, наблюдателей так далее.

— Почему?

— Потому что религиозные свободы одна из таких ключевых свобод в демократическом обществе. Это наше право иметь свои религиозные потребности и удовлетворять их.

Так, согласно действующему законодательству, украинское государство должно создавать условия для того, чтобы граждане Украины могли свободно удовлетворять свои религиозные потребности. В украинском законодательстве общины даже могут не иметь статуса юридического лица. То есть не регистрироваться. Это говорит о том, что государство Украины выполняет те установки, которые зафиксированы в нашем законодательстве, в частности, в 35-й статье Конституции (где прописано право граждан на свободу совести).

Представители УПЦ МП акцентируют внимание на этом. Буквально вчера встречался с иностранными журналистами, объясняя, что в Украине нет никаких гонений за веру. Ситуация с Лаврой не является гонением за веру, ведь никто не запрещает славить Христа, никто не запрещает соблюдать православное христианское вероучение и т.д. Пожалуйста, у нас множество разных общин, монастырей, все есть.

Во-первых, украинское государство в данном случае защищает национальные интересы, относящиеся к национальной безопасности. Особенно во время войны.

Во-вторых, мы являемся правовым государством, которое выстраивает именно эту систему правовых отношений между государством и разными юридическими лицами и смотрит, как той или иной общиной должным образом соблюдались эти договоренности. Это уже совсем другая плоскость рассмотрения вопроса. Поэтому понятно, что нужно объяснять (западному истеблишменту, — Авт.).

Думаю, что такое информирование немного запоздало, а нужно было с самого начала объяснять, когда еще это начиналось (обыски у духовенства УПЦ МП, — Авт.), что в данном случае такие шаги были направлены не на то, чтобы так или иначе преследовать за их веру. А это было вызвано тем, что оказалось: структуры УПЦ МП фактически были одними из тех, кто проповедовал идеологию "русского мира".

Эта идеология – базовая идеология для российских оккупантов. Она — человеконенавистническая. Во время обысков выяснилось, что действительно, и обилие литературы, и выступлений, и так далее, были как раз в русле этих идеологем (мифологем) "русского мира".

Далее, как следствие, мы увидели определенное количество коллаборантов даже на уровне епископата, священников, которые стали сотрудничать с оккупантами. Открылись новые факты, и начинаются уголовные дела.

Впоследствии при подробном рассмотрении таких случаев мы увидели, что Украина была вынуждена применить санкции в отношении некоторых епископов, митрополитов. А ведь это вообще такой характерный признак: если человек подпадает под санкции своего государства, это говорит о том, что вся его деятельность была направлена против этого государства.

Церковь (УПЦ МП, — Авт.) в лице главы или епископата ни разу не осудила ни коллаборантов, не осудила идеологию "русского мира" как страшную ересь, не начала свое следствие в отношении подсанкционных лиц. То есть эти моменты — комплекс проблем — и вызвал общую картину, которую мы видим на событиях с Киево-Печерской лаврой.

— Какие в Киеве или Киевской области есть храмы и монастыри, принадлежащие УПЦ МП, для переезда туда духовенства и монахов этой церкви?

— Есть не только в Киеве и Киевской области, но и по всей Украине. Больше всего монастырей есть именно в Украинской православной церкви, поэтому расселить монахов не является проблемой. Насколько я знаю, у них уже есть видение, куда их перевезти. Это не проблема.