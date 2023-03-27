Забирают все: попы Московского патриархата снимают со стен иконы в Киево-Печерской лавре (видео)

Священники говорят, что намерены забрать все свои вещи

Священники УПЦ МП уже скоро будут обязаны покинуть Киево-Печерскую лавру, а ныне они "пакуют чемоданы". При этом, местами можно заметить, что со стен были сняты иконы.

Как сообщает Радио Свобода, одно из таковых мест можно увидеть на выходе из дальних пещер заповедника. Встреченные священники на вопрос, куда делись иконы, отвечать не стали.

Впрочем, некоторые из них ответили, что планируют вывезти из заповедника все вещи кроме мощей святых, поскольку считают их своей собственностью. Это же относится и к иконам.

Как сообщалось ранее, согласно требованию Минкульта священники и монахи УПЦ МП обязаны покинуть территорию Лавры до 29 марта или же перейти в ПЦУ. При этом в ведомстве предупредили, что помимо недвижимости на территории Лавры находятся еще около 800 музейных экспонатов, за хищение которых будет следовать уголовная ответственность.

Стоит отметить, что работы по вывозу ценностей из святыни уже идут, а имущество вывозится грузовиками. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как происходит процесс.