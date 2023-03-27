Забирають усе: попи Московського патріархату знімають зі стін ікони у Києво-Печерській лаврі (відео)

Священники кажуть, що мають намір забрати усі свої речі

Священники УПЦ МП вже скоро будуть зобов’язані покинути Києво-Печерську лавру, а нині вони "пакують валізи". При цьому місцями можна помітити, що зі стін були зняті ікони.

Як повідомляє Радіо Свобода, одне з таких місць можна побачити на виході з далеких печер заповідника. Зустрічні священники на питання, куди поділися ікони, відповідати не стали.

Втім, деякі з них відповіли, що планують вивезти із заповідника всі речі, окрім мощей святих, оскільки вважають їх своєю власністю. Це саме стосується і ікон.

Як повідомлялося раніше, на вимогу Мінкульту священники та ченці УПЦ МП зобов’язані залишити територію Лаври до 29 березня або ж перейти до ПЦУ. При цьому у відомстві попередили, що крім нерухомості на території Лаври знаходяться ще близько 800 музейних експонатів, за розкрадання яких слідуватиме кримінальна відповідальність.

Варто зазначити, що роботи з вивезення цінностей зі святині вже тривають, а майно вивозиться вантажівками. На місці відвідав кореспондент "Телеграфа", який показав, як відбувається процес.