В россии заявили, что Папа Римский собирается мирить ПЦУ и УПЦ МП

Папа Римский поговорил с председателем Всемирного союза староверов

Папа Римский Франциск якобы снова заговорил о ситуации в Украине. Теперь он собирается "мирить" УПЦ МП, которых выгнали из Лавры, с ПЦУ.

Об этом заявляют российские пропагандисты, ссылаясь на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который, как утверждается, провел телефонный разговор с Франциском по по ситуации с изгнанием монахов УПЦ.

По его словам, Папа Римский якобы готов выступить в качестве посредника в переговорах между ПЦУ и московскими попами.

"Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ (МП) с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию. <…> Если есть проблема в налаживании контактов, донесении позиции, он готов выступить посредником", — сказал Севастьянов.

При этом Севастьянов добавил, что других юридических механизмов помощи, кроме призыва к миру и переговорам, у понтифика нет.

"Он может только призывать к миру, диалогу и переговорам. В деле с Лаврой он призывает к уважению святости мест, чтобы прекратились действия, которые сейчас происходят, но как-то конкретно вмешаться — нет у него таких механизмов юридических", — передают росСМИ слова главы союза староверов.

Напомним, что УПЦ МП полностью выселяют из Киево-Печерской лавры. Это связано с расторжением договора аренды. Заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. Естественно, такое положение дел не устроило московских попов и они начали бить в набат. Они и записывали обращение к Зеленскому и приходили под стены Офиса президента. Однако, это так и не помогло и сейчас УПЦ МП активно "пакует чемоданы".

Ранее мы писали, что российский патриарх кирилл вступился за УПЦ МП, выселяемую из Киево-Печерской лавры.