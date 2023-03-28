У росії заявили, що Папа Римський збирається мирити ПЦУ та УПЦ МП

Папа Римський поговорив із головою Всесвітньої спілки старовірів

Папа Римський Франциск нібито знову заговорив про ситуацію в Україні. Наразі він збирається "мирити" УПЦ МП, яких вигнали з Лаври, з ПЦУ.

Про це заявляють російські пропагандисти, посилаючись на голову Світового союзу старовірів Леоніда Севастьянова, який, як стверджується, провів телефонну розмову з Франциском щодо ситуації з вигнанням ченців УПЦ.

За його словами, Папа Римський нібито готовий виступити посередником у переговорах між ПЦУ та московськими попами.

"Він казав, що готовий стати посередником, щоб УПЦ (МП) з ПЦУ могли обговорити всі особисті питання. Він міг би бути посередником, міг би допомогти УПЦ захистити їхню позицію. <…> Якщо є проблема у налагодженні контактів, донесенні позиції, він готовий виступити посередником", — сказав Севастьянов.

При цьому Севастьянов додав, що інших юридичних механізмів допомоги, окрім заклику до миру та переговорів, понтифік не має.

"Він може тільки закликати до миру, діалогу та переговорів. У справі з Лаврою він закликає до пошани святості місць, щоб припинилися дії, які зараз відбуваються, але якось конкретно втрутитися — немає в нього таких юридичних механізмів", — передають росЗМІ слова глави спілки старовірів.

Нагадаємо, що УПЦ МП повністю виселяють із Києво-Печерської лаври. Це пов'язано з розірванням договору оренди. Заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи та листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. Звичайно, такий стан справ не влаштував московських попів і вони почали бити на сполох. Вони й записували звернення до Зеленського та приходили під стіни Офісу президента. Однак це так і не допомогло і зараз УПЦ МП активно "пакує валізи".

Раніше ми писали, що російський патріарх кирилл заступився за УПЦ МП, що виселялася з Києво-Печерської лаври.