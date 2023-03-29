У Києво-Печерській лаврі збираються прихильники УПЦ МП: що відбувається у день виселення

Сотні вірян прийшли на молитву

Сьогодні, 29 березня, у день, коли представники Української православної церкви Московського патріархату мають остаточно залишити приміщення Києво-Печерської лаври, біля її стін почали збиратися віряни. Раніше у церкві закликали людей приходити цього дня на молитву.

Богослужіння розпочалося о 6:30. До 9:20 біля одного з храмів зібралося близько 300 осіб, частина з яких почала заявляти, що не залишить територію лаври. Водночас біля входу до заповідника знаходяться поліцейські, які контролюють порядок. Ситуація спокійна, а інформації про будь-які конфлікти чи провокації не надходила. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Фото — OBOZREVATEL

Фото — OBOZREVATEL

У соціальних мережах тим часом з’явилася велика кількість фотографій, зроблених сьогодні біля Києво-Печерської лаври.

До речі, серед вірян, які прийшли на молитву, помітили боксера Олександра Усіка. Представникам ЗМІ він лише сказав, що прийшов помолитися і відмовився давати будь-які коментарі. Зазначимо, що Усік був також помічений на території Києво-Печерської лаври перед Новим роком у 2022 році. Тоді опублікована ним у мережі фотографія розгнівала користувачів.

Також сьогодні під час ефіру на Радіо NV секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що представники УПЦ МП мають залишити територію заповідника. Хоча вони неодноразово заявляли, що робити цього не збираються. Він нагадав, що рішення щодо Києво-Печерської лаври прийматиме держава, а не "окремі люди, які чомусь надумали, що вирішуватимуть, яким чином їм ганьбити наші закони".

"Якщо ви кажете, що все, що відбувається у світі, — рука Бога, вважайте, що це рука Бога робить. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. Ось Бог так вирішив, що 29 числа повинні покинути цю обитель, перейти в інше місце", — Сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше релігієзнавець Ігор Козловський спрогнозував "Телеграфу", чим може закінчитися протистояння держави та "філії РПЦ" і що може статися 29 березня, у день, коли представники УПЦ МП мають залишити територію лаври.