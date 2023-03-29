Революція у Києво-Печерській лаврі: архімандрит УПЦ МП перейшов до ПЦУ та став в.о. намісника

Священик із колишньої УПЦ МП закликав своїх духовних братів та сестер приєднатися до української церкви

Архімандрит Авраамій (Лотиш) призначений в.о. намісника Лаври у складі Православної церкви України. Рішення про призначення члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври було ухвалено блаженнішим митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомив речник Священного синоду ПЦУ єпископ Євстратій (Зоря). Він зазначив, що архімандрит Авраамій записав відеозвернення до Епіфанія з проханням про своє призначення і той її задовольнив.

Крім цього, Епіфаній звернувся до уряду та попросив дати у користування українській Лаврі приміщення для здійснення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Він висловив сподівання, що влада допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.

Відомий український журналіст Петро Шуклінов назвав такий крок священика колишнього московського патріархату революцією.

"Ну, це революція. Назад шляху немає. Тепер кожен у Лаврі має обрати, з ким він – з ПЦУ чи московськими рисами", — написав він.

У своєму зверненні архімандрит Авраамій (Лотиш) визнав, що попередній намісник та священноначальство в особі митрополита та Синоду крок за кроком "формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися". Він зазначив, що не було бажання остаточно припинити підкорятися Москві, яка розпочала війну проти України. Архімандрит Авраамій підкреслив, що провів багато часу в роздумах і зрозумів, що його совість і "борг лаврського постригу" спонукають залишитись у місці, де він дав обітницю перед Богом.

Вчинити аналогічним способом він закликав і своїх колег із колишньої УПЦ МП.

"На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов’язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його. Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", – зазначив Авраамій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова УПЦ МП з’явився на публіці з прикрасою за 5 мільйонів гривень. У мережі це викликало обурення, а дехто припустив, що така прикраса повинна робити масаж або всередині вбудований штучний інтелект.