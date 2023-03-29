Революция в Киево-Печерской лавре: архимандрит УПЦ МП перешел в ПЦУ и стал и.о. наместника

Священник из бывшей УПЦ МП призвал своих духовных братьев и сестер присоединиться к украинской церкви

Архимандрит Авраамий (Лотыш) назначен и.о. наместника Лавры в составе Православной церкви Украины. Решение о назначении члена Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры было принято блаженнейшим митрополитом Епифанием.

Об этом сообщил спикер Священного синода ПЦУ епископ Евстратий (Заря). Он отметил, что архимандрит Авраамий записал видеообращение к Епифанию с просьбой о своем назначении и тот ее удовлетворил.

Кроме этого, Епифаний обратился к правительству и попросил дать в пользование украинской Лавре помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Он выразил надежду, чта власти помогут оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

Известный украинский журналист Петр Шуклинов назвал такой шаг священника бывшего московского патриархата революцией.

"Ну, это революция. Обратно пути нет. Теперь каждый в Лавре должен выбрать, с кем он – с ПЦУ или московскими чертами", — написал он.

В своем обращении архимандрит Авраамий (Лотыш) признал, что предыдущий наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом "формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались". Он отметил, что не было желания окончательно прекратить подчиняться Москве, которая начала войну против Украины. Архимандрит Авраамий подчеркнул, что провел много времени в раздумьях и понял, что его совесть и "долг лаврского постриженика" побуждают остаться в месте, где он дал обет перед Богом.

Поступить аналогичным способом он призвал и своих коллег из бывшей УПЦ МП.

"На меня недостойного священноархимандрит возложил обязанность наместника Лавры. Я осознаю, что принимаю не славу, а терновый венец и тяжелый крест. Но ради смирения и спасения души пришел я сюда, и потому не убегаю от креста, а с упованием на милость Божию, покровительство Богородицы и молитвы отцов Печерских принимаю его. Дорогие отцы и братья! Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной православной церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания. Готов к общению с Вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех верующих", – отметил Авраамий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, глава УПЦ МП появился на публике с украшением за 5 миллионов гривен. В сети это вызвало возмущение, а некоторые предположили, что такое украшение должно делать массаж или внутри встроен искусственный интелект.