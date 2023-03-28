"Он летает или массаж делает?" Глава УПЦ МП появился на публике с украшением за 5 миллионов

Крестик выложен из крупных бриллиантов

Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий появился на публике в белом клобуке с очень дорогим крестиком.

Внимание на это обратила журналистка Соня Кошкина в своем telegram-канале. Она отметила, что подобное украшение можно приобрести за 160 тысяч долларов или 5,8 миллиона гривен по курсу "Приватбанка".

По ее словам, такая цена обусловлена тем, что крестик выложен из крупных бриллиантов.

"Производителей на этом рынке немного, все друг друга знают, так что цифры никто не скрывает", — отметила Кошкина.

Журналистка также выразила убеждение, что глава церкви не должен ходить "как попало", но подобное по ее меркам кажется перебором.

Как сообщалось ранее, накануне митрополит Онуфрий заявил, что в Украине "раздувается пламя противостояния на религиозной почве", а также, что УПЦ подвергается "дискредитации в СМИ", а ее имущество подвергается "рейдерским захватам".

Об этом он заявил на фоне истории с "выселением" представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, которую они согласно решению Министерства культуры должны покинуть до 29 марта.