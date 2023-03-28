"Він літає чи масаж робить?" Глава УПЦ МП з’явився на публіці з прикрасою за 5 мільйонів

Хрестик викладений із великих діамантів

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій народився на публіці в білому клобуку з дуже дорогим хрестиком.

Увагу на це звернула журналістка Соня Кошкіна у своєму telegram-каналі. Вона зазначила, що подібну прикрасу можна придбати за 160 тисяч доларів чи 5,8 мільйона гривень за курсом "ПриватБанку".

За її словами, така ціна обумовлена тим, що хрестик викладений із великих діамантів.

"Виробників на цьому ринку небагато, всі один одного знають, тож цифри ніхто не приховує", — зазначила Кошкіна.

Журналістка також висловила переконання, що глава церкви не повинен ходити "як попало", але подібне за її мірками здається перебором.

Як повідомлялося раніше, напередодні митрополит Онуфрій заявив, що в Україні "роздмухується полум’я протистояння на релігійному ґрунті", а також, що УПЦ піддається "дискредитації у ЗМІ", а її майно піддається "рейдерським захопленням".

Про це він заявив на тлі історії з "виселенням" представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, яку вони згідно з рішенням Міністерства культури мають залишити до 29 березня.