"Хай повернуть кошти, які я затратив": митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" заявив, що судитиметься за Лавру

За словами священнослужителя, у святині "не було нічого", коли він прийшов сюди намісником

В останні дні березня УПЦ МП, згідно з рішенням Мінкульту, мала покинути територію Києво-Печерської лаври. Однак митрополит Павло Лебідь (більш відомий як "Паша Мерседес") заявив, що комісію відомства не пустять для перевірки до відповідного рішення суду. Також він подаватиме позов, аби йому повернули кошти, які він начебто вклав у облаштування святині за 29 років свого намісництва.

Про це він повідомив у коментарі журналістам, передає телеканал "Ми — Україна". За словами священнослужителя, представники церкви не здійснили жодного правопорушення і тому не збираються виконувати чиїсь розпорядження без вказівок суду.

"Ми не будемо пускати [комісію] до тих пір, поки не буде рішення суду, — наголосив митрополит. — Ми не являємося противниками закону, але я сьогодні ще готую документи до суду. Нехай вони повернуть кошти, які я затратив на це. Коли я прийшов сюди 29 років тому, тут не було нічого".

Також він заявив, що владою в Україні є народ, а секретар РНБО Олексій Данілов та президент Володимир Зеленський не є її єдиним уособленням. Саме тому, вважає священнослужитель, "нічого їм говорити від усього народу".

Павло Лебідь порадив представникам уряду почитати Святе Писання і згадав історію про розвал храму, коли рука Божа писала на стіні про невідворотність покарання.

"Вони будуть нас принижувати, можуть нам щось говорити, але є ще воля Божа", — апелює до віри священнослужитель.

Митрополит УПЦ МП додав, що ввечері 29 березня його викликали до СБУ, де він повторив усе, що говорить на загал. За його словами, церква просила півтора місяці на виїзд, однак у цьому їм відмовили. Відповідно до розпорядження Мінкульту виселення УПЦ мало відбутися вранці 30 березня. Цікаво, що за збігом обставин саме цього дня виповнюється 29 років із моменту, коли Лебідь став настоятелем святині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що часткові збори УПЦ МП у Лаврі почалися ще кілька днів тому. Наш кореспондент Ян Доброносов на власні очі побачив, як представники церкви цілими вантажівками вивозили різноманітні речі з території святині.

Також ми писали, що "Паша Мерседес" записав звернення до Володимира Зеленського, де погрожував йому і його родині.