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"Пусть вернут деньги, которые я потратил": митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" заявил, что будет судиться за Лавру

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (известный больше как "Паша Мерседес") препятствует проверке Лавры Новость обновлена 30 марта 2023, 10:56
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (известный больше как "Паша Мерседес") препятствует проверке Лавры. Фото Скрин из видео

По словам священнослужителя, в святыне "не было ничего", когда он пришел сюда наместником

В последние дни марта УПЦ МП согласно решению Минкульта должна была покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Однако митрополит Павел Лебедь (более известный как "Паша Мерседес") заявил, что комиссию ведомства не пустят для проверки в соответствующее решение суда. Также он будет подавать иск, чтобы ему вернули средства, которые он вложил в обустройство святыни за 29 лет своего наместничества.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает телеканал "Мы Украина". По словам священнослужителя, представители церкви не совершили никакого правонарушения, и потому не собираются выполнять чьи-либо распоряжения без указаний суда.

"Мы не будем пускать [комиссию] до тех пор, пока не будет решения суда, — подчеркнул митрополит. — Мы не являемся противниками закона, но я сегодня еще готовлю документы в суд. Пусть они вернут средства, которые я потратил на это. Когда я пришел сюда 29 лет назад, здесь не было ничего".

Также он заявил, что властью в Украине является народ, а глава СНБО Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский не являются ее единственным олицетворением. Именно поэтому, считает священнослужитель, "нечего им говорить от всего народа". Павел Лебедь посоветовал представителям правительства почитать Священное Писание и вспомнил историю о развале храма, когда рука Божья писала на стене о неотвратимости наказания.

"Они будут нас унижать, могут нам что-то говорить, но есть еще воля Божья", — апеллирует к вере священнослужитель.

Митрополит УПЦ МП добавил, что вечером 29 марта его вызвали в СБУ, где он повторил все, что говорит в целом. По его словам, церковь просила полтора месяца на выезд, однако в этом отказали. Согласно распоряжению Минкульта, выселение УПЦ должно было состояться утром 30 марта. Интересно, что по стечению обстоятельств в этот день исполняется 29 лет с момента, когда Лебедь стал настоятелем святыни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частичное собрание УПЦ МП в Лавре началось еще несколько дней назад. Наш корреспондент Ян Доброносов своими глазами увидел, как представители церкви вывозили с территории святыни разнообразные вещи целыми грузовиками.

Также мы писали, что "Паша Мерседес" записал обращение к Владимиру Зеленскому, где угрожал ему и его семье.

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#Киево-Печерская лавра #УПЦ МП #Выселение #Митрополит Павел Лебедь