Украсть ничего не получится: власти приняли важное решение по Киевской лавре, а суд отклонил иск УПЦ МП

Все имущество Лавры отныне принадлежит государству, поэтому пророссийские священники больше ничего не смогут унести с собой

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей РПЦвУ в отношении Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Это означает, что выселение московского патриархата из Лавры и другие действия властей в отношении этого вопроса не должны прекращаться.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. УПЦ пыталась признать незаконным свое выселение из Лавры, но у нее не получилось, сказано в решении суда.

Кроме того, правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". С этого момента все имущество Лавры переходит в пользование государства как единственного его правообладателя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед выселением из Лавры, попы УПЦ МП начали снимать со стен иконы и вывозить другие вещи, кроме мощей святых. Пока не ясно, потребует ли власть обратно эти вещи, согласно принятому решению.

Как сообщалось ранее, согласно требованию Минкульта священники и монахи УПЦ МП обязаны покинуть территорию Лавры до 29 марта или же перейти в ПЦУ. При этом в ведомстве предупредили, что помимо недвижимости на территории Лавры находятся еще около 800 музейных экспонатов, за хищение которых будет следовать уголовная ответственность.

А сегодня, 30 марта, на территории Киево-Печерской лавры прихожане и свщенники блокировали вход в храмы и обругали главу комиссии Минкульта, которая приехала проследить за исполнением постановления. Кроме того, они накинулись на журналистов, повредив им технику.