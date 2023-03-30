В Лавре сторонники УПЦ МП обругали главу комиссии Минкульта (видео)

Тема выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры становится все более скандальной

В четверг, 30 марта, в Киево-Печерскую лавру должна была посетить инспекцию комиссия Министерства культуры и информационной политики во главе с Марьяной Томиной. Однако прихожане храма заблокировали доступ чиновников к святыне, несмотря на то, что в храме продолжается служба. Более того, некоторые из крупнейших защитников УПЦ МП обругали представителей Минкульта, фактически отогнав их от входа в Лавру.

На месте находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Вход в одно из основных зданий обители блокируется прихожанами. Они почти не пускают туда посторонних, включая журналистов.

Марьяну Томину вместе с другими представителями Министерства культуры тоже остановили вблизи территории Киево-Печерской лавры. Больше всего против доступа чиновников выступала Виктория Кохановская, которую знакомые с ней люди называют "профессиональной провокаторкой".

Перепалка главы комиссии Минкульта с прихожанами УПЦ МП

Вход на территорию был блокирован

Она заявила, что действия властей унижают достоинство верующих, в частности, по названию церкви, к которой чаще всего указывают приставку "Московского патриархата". По ее словам, УПЦ вроде бы никогда не имела связи с МП, а потому это неправда.

"Власть принадлежит народу, а не временным подстилкам!" — кричала барышня, после чего "по всем канонам" православие поощряло толпу за собой выкриком "Христос Воскрес!".

Важно подчеркнуть, что УПЦ МП в собор, который состоялся 27 мая 2022 года, по собственному уставу была церковью с особым статусом и правами широкой автономии. Считалась частью РПЦ на территории Украины, считая себя самоуправляющейся. Во время собора было принято удалить из устава все упоминания о такой зависимости, кроме ссылки на грамоту, изданную патриархом Алексием в 1990 году по имени тогдашнего митрополита Киевского Филарета. Отметим, что в документах РПЦ до сих пор есть упоминание о зависимости УПЦ от нее.

Несмотря на заявления верующих, связь УПЦ с Русской православной церковью была

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (более известный как "Паша Мерседес") заявил, что будет подавать на суд для возмещения средств, которые он якобы потратил на обустройство Лавры. Также он подчеркнул, что комиссию Минкульта не пустят на территорию святыни, пока этого не потребуют судьи.

Телеграф писал, что еще до 29 марта представители УПЦ должны были покинуть Киево-Печерскую лавру на основании расторгнутого договора об аренде.