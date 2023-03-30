У Лаврі прихильники УПЦ МП облаяли голову комісії Мінкульту (відео)

Тема виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври стає все більш скандальним

У четвер, 30 березня, до Києво-Печерської лаври мала завітати з інспекцією комісія Міністерства культури та інформаційної політики на чолі із Мар'яною Томиною. Однак прихожани храму заблокували доступ чиновників до святині, попри те, що в храмі продовжується служба. Ба, більше — деякі із найбільших захисників УПЦ МП облаяли представників Мінкульту, фактично відігнавши їх від входу до Лаври.

На місці знаходиться кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Вхід до однієї із основних будівель обителі наразі блокується прихожанами. Вони майже не пускають туди сторонніх осіб, включаючи журналістів.

Мар'яну Томину разом із іншими представниками Міністерства культури теж зупинили поблизу території Києво-Печерської лаври. Найбільше проти доступу чиновників виступала Вікторія Кохановська, яку знайомі із нею люди називають "професійною провокаторкою".

Перепалка очільниці комісії Мінкульту із прихожанами УПЦ МП

Вхід на територію був блокований

Вона заявила, що дії влади принижують гідність віруючих, зокрема щодо назви церкви, до якої найчастіше вказують приставку "Московського патріархату". За її словами, УПЦ начебто ніколи не мала зв'язку із МП, а тому це неправда.

"Влада належить народу, а не тимчасовим підстилкам!" — кричала панянка, після чого "за всіма канонами" православ'я заохотила натовп за собою викриком "Христос Воскрес!".

Важливо підкреслити, що УПЦ МП до собору, який відбувся 27 травня 2022 року, за власним статутом була церквою із особливим статусом і правами широкої автономії. Вважалася частиною РПЦ на території України, вважаючи себе самоврядною. Під час собору було прийнято видалити зі статуту всі згадки про таку залежність, окрім посилання на грамоту, видану патріархом Алексієм 1990 року на ім'я тодішнього митрополита Київського Філарета. Зазначимо, що у документах РПЦ й досі є згадування про залежність УПЦ від неї.

Попри заяви віруючих, зв'язок УПЦ із Російської православною церквою був

Додамо, що митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (більш відомий як "Паша Мерседес") заявив, що подаватиме на суду задля відшкодування коштів, які він начебто витратив на облаштування Лаври. Також він підкреслив, що комісію Мінкульту не пустять на територію святині, допоки цього не вимагатимуть судді.

"Телеграф" писав, що ще до 29 березня представники УПЦ мали покинути Києво-Печерську лавру на підставі розірваного договору про оренду.