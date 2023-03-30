Виселення УПЦ МП з Лаври: священники відмовляються їхати і проводять літургію (оновлюється)

Віряни УПЦ МП почали кричати і переслідувати голову комісії мінкульту

Священники УПЦ МП станом на ранок четверга, 30 березня, досі не виїхали з території Києво-Печерської лаври. Хоча мали це зробити 29 березня, коли у них закінчився договір оренди з заповідником. У церкві заявили, що не виїжджатимуть до рішення суду, в якому УПЦ заперечує розірвання договору оренди.

Як передає кореспондент "Телеграфу" з місця подій, вранці натовп прихожан увірвався до Хрестовоздвиженського храму на Ближніх печерах. Далі там почали правити нібито звичайне Богослужіння під назвою "Четверток Великого канона", літургію очолював митрополит Онуфрій. Ось як це виглядало:

Але на місці чергують представники поліції. А 30 березня у Лаврі має розпочати роботу комісія з прийняття будівель у державне користування. Комісія Мінкульту має почати роботу над оцінкою стану майна, яке десятиліттями перебувало у користуванні УПЦ МП.

"Телеграф" слідкує за тим, що відбувається у Києво-Печерській лаврі сьогодні та оновлює інформацію:

11:52 — Митрополит Павло образився на журналістів і каже, що їх треба "предать анафємі".

11:40 — Комісію Мінкульту парафіяни так і не пустили до храмів, митрополит Павло перемістився до церкви Різдва Богородиці та звертається до вірян, закликає вірян їм протистояти та нарікає на журналістів.

11:30 — Митрополит Павло (відомий за прізвиськом "Паша Мерседес") погрожував журналісту "Телеграфу" Яну Доброносову. Він був у супроводі священників, які розштовхували журналістів ліктями та виводили хресні знамення у бік преси.

"Я зараз візьму палку і поб'ю усі ваші фотоапарати", — сказав Павло. На питання, навіщо він погрожує, митрополит відповів: "Я не погрожую, то ти погрожуєш". Далі журналіст попросив панотця сказати, що росія напала на Україну та у відповідь один з агресивно налаштовних священників-бодігардів повернувся до журналіста і порвав йому провід до техніки.

11:10 — Врив на територію Хрестовоздвиженського храму та крики на голову комісії Мінкульту. Як це відбувалося, дивіться у фоторепортажі "Телеграфу" з місця подій:

Вранці натовп увірвався на територію Хрестовоздвиженського храму

Прихожани УПЦ МП під Хресовоздвиженьським храмом, де їх би вже мало не бути

Після відкриття воріт прихожани перейшли на біг

Прихожани УПЦ МП чекають, щоб увірватися на територію біля воріт

Прихожани УПЦ МП

Натовп біля Хресовоздвиженьського храму

Найбільш агресивні з прихожанок УПЦ МП кричать на голову комісії Мінкульту

У білій куртці - провокаторка Вікторія Кохановська, вона вчора кричала на журналістів у прямому ефірі, а тепер взялася за працівницю Мінкульту

10:52 — У Лаврі віряни облаяли голову комісії мінкульту.

Віряни УПЦ МП почали кричати і переслідувати голову комісії мінкульту Мар'яну Томину, яка прийшла до храму. Найбільше скандалила професійна провокаторка Вікторія Кохановська.

"Ви воюєте не з нами, а з Богом", "Влада належить народу, а не тимчасовим підстілкам", — кричали "віряни".

Як повідомлялося раніше, УПЦ МП заборонила священнослужіння архімандрита Авраамія (Лотиша), який вирішив перейти під крило ПЦУ та був призначений в.о. намісника Києво-Печерської лаври у її складі.