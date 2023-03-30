Московський патріархат "покарав" архімандрита Київської лаври, який перейшов до ПЦУ

Священика звинуватили у "розколі"

УПЦ Московського патріархату заборонила священнослужіння архімандрита Авраамія (Лотиша), який вирішив перейти під крило ПЦУ та був призначений в.о. намісника Києво-Печерської лаври у її складі.

Як інформує пресслужба УПЦ МП, відповідний указ було підписано головою релігійної організації митрополитом Онуфрієм 29 березня.

"За ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборона на священнослужіння накладена на колишнього мешканця Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша)", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що тезами про "розкол" часто грішить російська пропаганда, а також церковне та політичне керівництво країни-агресора.

Як повідомлялося раніше, 29 березня закінчився термін перебування священників УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі, проте вони заявили, що не мають наміру цього робити до рішення суду. При цьому на територію святині прибуло багато парафіян, частина з яких навіть озвучували традиційні наративи російської пропаганди про "бомбардування Донбасу" та розвал України.

Скандальний настоятель Лаври Павло (Лебідь) після цього навіть записав відеозвернення, в якому почав загрожувати президенту Володимиру Зеленському.