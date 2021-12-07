Якщо в Україні є розкол церкви, то його створили росіяни, — патріарх Варфоломій.

Російські священики почали "відколюватися" від спільної Церкви ще у 2016 році

Питання про автокефалію Православної церкви України викликає чимало суперечок у суспільстві, а найгостріше на нього реагують росіяни, говорячи про "розкол". При цьому, на думку Вселенського Патріарха Варфоломія, розкольниками слід називати саме священнослужителів із Росії.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами видання LB.UA.

За його словами, питання щодо самостійності та автономності української церкви виникло багато років тому. І у 2018 році, вручивши Україні Томос, Константинополь зміг "здійснити мрію" не одного покоління українців.

"Наші російські брати кажуть, ніби стався розкол. Але розколу немає, — каже Патріарх. — Якщо розкол і є, то вони самі зробили його, розірвавши спілкування з чотирма Церквами".

Йдеться про Константинопольську, Грецьку, Олександрійську та Кіпрську церкви, з якими Росія перестала тісно спілкуватися ще з 2016 року. Тоді священнослужителі з РФ вирішили, що вони стоять вище за всіх і проігнорували Святий та Великий Собор на Криті.

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На думку Патріарха Варфоломія, на такий крок росіян штовхає бажання взяти в свої руки управління над світовим православ’ям. Однак такого ніколи не буде, переконаний священнослужитель.

"Всі канони православної Церкви і всі дії Церкви протягом століть віддали першість Константинополю", — наголосив Варфоломій, додавши, що така структура ПЦУ є незмінною та "зацементованою".

Проте напруга між представниками УПЦ та ПЦУ у нашій країні все одно відчувається. Усні конфлікти не раз переростали у бійки, як, наприклад, на Покрову у Вінницькій області або наприкінці листопада під Києвом.