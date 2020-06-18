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Четвер, 18.06.2020
"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу
"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу
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"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу

"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу
16:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрито ще одне кримінальне провадження – за "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання Україною Томосу.

Про це він заявив під Печерським районним судом Києва, де йому мають обирати запобіжний захід.

“Виявляється, проти мене порушили ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую, “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України”. За ґрати Порошенка за це”, - сказав експрезидент.

Люди під судом після цього повідомлення Порошенка скандували: “Ганьба”.

Водночас Порошенко не уточнив, який правоохоронний орган має розслідувати цю справу.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань наразі не повідомляло про відкриття такого провадження.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

16 червня у Порошенка помер батько.

Після цього генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до Печерського райсуду Києва із клопотанням відкласти розгляд обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

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Водночас Порошенко проти перенесення обрання йому запобіжного заходу у зв'язку зі смертю його батька.

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Все по темі:

Порошенко, Томос, Провадження, Релігійна ворожнеча.

Автор:

Телеграф
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