Україна очікує місію МВФ у липні-серпні

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до України очікується в липні-серпні. Про це у четвер сказав журналістам міністр фінансів Сергій Марченко.

“Планується приїзд місії у липні-серпні, напевно, в липні буде місія. І після цього можна буде говорити про наступний транш”, — сказав Марченко.

Також він підтвердив, що бачить за можливе відмову від кредитів МВФ за кілька років.

“Будь-яка нормальна країна має рости, в тому числі у співпраці з МВФ. Якщо зараз у нас є нагальна потреба запозичувати, в тому числі в бюджет, то ми вбачаємо за можливе в бюджеті 2022 року не запозичувати з боку МВФ напряму в бюджет”, — сказав міністр.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.