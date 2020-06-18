Скачать
Четвер, 18.06.2020
"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу
"За розпалювання міжрелігійної ворожнечі": Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу
МОЗ проведе масове ІФА-тестування на коронавірус для перевірки населення
МОЗ проведе масове ІФА-тестування на коронавірус для перевірки населення
Ястремська та Костюк відновлять сезон на турнірі в Палермо
Ястремська та Костюк відновлять сезон на турнірі в Палермо
Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму
Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму

Україна очікує місію МВФ у липні-серпні

Україна очікує місію МВФ у липні-серпні
14:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до України очікується в липні-серпні. Про це у четвер сказав журналістам міністр фінансів Сергій Марченко.

“Планується приїзд місії у липні-серпні, напевно, в липні буде місія. І після цього можна буде говорити про наступний транш”, — сказав Марченко.

Також він підтвердив, що бачить за можливе відмову від кредитів МВФ за кілька років.

“Будь-яка нормальна країна має рости, в тому числі у співпраці з МВФ. Якщо зараз у нас є нагальна потреба запозичувати, в тому числі в бюджет, то ми вбачаємо за можливе в бюджеті 2022 року не запозичувати з боку МВФ напряму в бюджет”, — сказав міністр.

Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Україна, Міністр фінансів, Місія МВФ, Кредитування.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомі регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
02 Відтепер жертвам політичних репресій буде довічна стипендія
03 Авіакомпанія МАУ оприлюднила графік роботи на червень
04 В Італії зафіксували спалах нових заражень коронавірусу
05 Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану у новому фільмі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Завтра, 19 червня в Україні пройдуть дощі, температура до +31°
Завтра, 19 червня в Україні пройдуть дощі, температура до +31°
У Меган Маркл та принца Гаррі не вдалося почати свою справу в США
У Меган Маркл та принца Гаррі не вдалося почати свою справу в США
АЕС виробили для країни найбільше електроенергії за добу
АЕС виробили для країни найбільше електроенергії за добу
Співачка Періс Джексон випустить міні-альбом
Співачка Періс Джексон випустить міні-альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся