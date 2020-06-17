Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Він (саміт Україна-ЄС - ІФ) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жовква повідомив, що на саміті Україна очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір. "Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", - зазначив він.

Заступник голови ОП також зазначив, що за угодою про "промисловий безвіз" Україна виконала свої зобов'язання щодо ухвалення відповідного законодавства, і вона незабаром почне працювати.

"Наразі м'яч на стороні ЄС. Оціночна місія попередньо мала приїхати до України в березні, але коронавірус дещо змінив плани. Ми наполягаємо під час усіх наших розмов, що це питання має залишатися на порядку денному. І тому до кінця року ми чекаємо на оціночну місію. Безумовно, доступ української промислової продукції, надання відповідної сертифікації для неї дасть змогу нам виходити не лише на ринки ЄС, а й на ринки інших країн", - наголосив він.

Жовква наголосив і на важливості Європейської зеленої угоди (The European Green Deal), яка ставить амбітну ціль для держав-членів ЄС до 2050 року перетворити Європу в екологічний континент. "Україна тут не має відставати, принаймні, зважаючи на те, які досягнення у неї є в зеленій енергетиці. І в цьому нам потрібна допомога ЄС", - сказав він.