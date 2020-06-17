Скачать
Середа, 17.06.2020
Кабмін призначив нову заступницю міністра культури та інформполітики
Кабмін призначив нову заступницю міністра культури та інформполітики
Трамп обіцяє для США вакцини й ліки проти COVID-19 до кінця року
Трамп обіцяє для США вакцини й ліки проти COVID-19 до кінця року
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня

Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня
21:11 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Він (саміт Україна-ЄС - ІФ) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жовква повідомив, що на саміті Україна очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір. "Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", - зазначив він.

Заступник голови ОП також зазначив, що за угодою про "промисловий безвіз" Україна виконала свої зобов'язання щодо ухвалення відповідного законодавства, і вона незабаром почне працювати.

"Наразі м'яч на стороні ЄС. Оціночна місія попередньо мала приїхати до України в березні, але коронавірус дещо змінив плани. Ми наполягаємо під час усіх наших розмов, що це питання має залишатися на порядку денному. І тому до кінця року ми чекаємо на оціночну місію. Безумовно, доступ української промислової продукції, надання відповідної сертифікації для неї дасть змогу нам виходити не лише на ринки ЄС, а й на ринки інших країн", - наголосив він.

Трамп обіцяє для США вакцини й ліки проти COVID-19 до кінця року

Жовква наголосив і на важливості Європейської зеленої угоди (The European Green Deal), яка ставить амбітну ціль для держав-членів ЄС до 2050 року перетворити Європу в екологічний континент. "Україна тут не має відставати, принаймні, зважаючи на те, які досягнення у неї є в зеленій енергетиці. І в цьому нам потрібна допомога ЄС", - сказав він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЄС, Самит, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
03 "Тепер буде легше": творці "Відьмака" припинять плутати глядачів
04 Ребров вдруге привів "Ференцварош" до чемпіонства Угорщини
05 Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня
Україна готується до чергового проведення саміту з ЄС 1 жовтня
Спека не уповільнить поширення COVID-19
Спека не уповільнить поширення COVID-19
В Італії зафіксували спалах нових заражень коронавірусу
В Італії зафіксували спалах нових заражень коронавірусу
Відтепер жертвам політичних репресій буде довічна стипендія
Відтепер жертвам політичних репресій буде довічна стипендія
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся