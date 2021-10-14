Парафіяни УПЦ Московського патріархату і ПЦУ побилися на Покрову через храм на Вінниччині: подробиці

Поліція спочатку відмовилася втручатися в конфлікт жителів села, які прийшли на службу

Серйозні розборки почалися між православними християнами різних патріархатів у Вінницькій області.

Як повідомляють у пресслужбі руху "Миряни", в свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, в селі Новоживотів сталася бійка між парафіянами Свято-Покровського храму, які відносяться як до Української православної церкви, так і до Православної Церкви України.

Парафіяни не змогли визначити, кому слід проводити святкове богослужіння. З боку ПЦУ на божественну літургію були запрошені ветерани АТО і ООС — на честь святкування Дня захисників і захисниць України.

Ветеранів АТО запросили на святкову службу

До початку будь-яких молитовних заходів до храму прибули представники поліції. Однак правоохоронці відразу відзначили, що ставати на чиюсь сторону в конфлікті не збираються.

"Немає заборони комусь конкретному заходити на територію церкви. Поліція не буде нікому робити спеціальних коридорів, щоб ви могли зайти помолитися. Але якщо почнеться конфлікт, то працівники поліції будуть змушені затримувати його учасників і відправляти у відділок", — зазначив один з поліцейських .

При цьому співробітник правоохоронних органів як у воду дивився: через деякий час після того, як парафіяни УПЦ почали богослужіння, в натовпі знайшовся провокатор, який став ініціатором масової бійки. На відеозаписі видно, як численні учасники служби стовпилися на ґанку церкви, не пускаючи одне одного в приміщення. До слова, в те, що відбувається, вже втрутилася поліція, намагаючись не дати нашкодити забіякам ще більше.

Благочинний Оратівського району Тульчинської єпархії УПЦ МП Дмитро Цмокало вважає, що ПЦУ незаконно намагається забрати у їх церкви храм, при цьому використовуючи нечесні методи.

"Спеціально залучили ветеранів АТО (ООС), щоб показати, що наша церква нібито проти них. А ми з самого початку ООС маємо списки військовослужбовців, чиї імена згадуємо під час служби обов’язково", — заявив священнослужитель.

Представники ПЦУ офіційного коментаря щодо події поки не давали.

Відзначимо, що представники проекту "Миряни" відомі в Україні тим, що вже неодноразово ставали на захист Московського патріархату. Подача інформації в соцмережах у цій організації часто супроводжується безліччю провокацій і перекручуванням. Також "Миряни" відомі тим, що не визнають незалежність ПЦУ і називають її прихожан "розкольниками".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в храмах УПЦ МП деяких великих українських міст були виявлені книги, котрі містять молитви "за Росію."