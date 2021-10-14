Прихожане УПЦ Московского патриархата и ПЦУ подрались на Покров из-за храма на Винничине: подробности

Полиция изначально отказалась вмешиваться в конфликт пришедших на службу жителей села

Серьезные разборки начались между православными христианами разных патриархатов в Винницкой области.

Как сообщают в пресс-службе движения "Миряне", в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в селе Новоживотов произошла драка между прихожанами Свято-Покровского храма, принадлежащим как к Украинской православной церкви, так и к Православной Церкви Украины.

Прихожане не смогли определить, кому следует проводить праздничное богослужение. Со стороны ПЦУ на божественную литургию были приглашены ветераны АТО и ООС — в честь празднования Дня защитников и защитниц Украины.

Ветеранов АТО пригласили на праздничную службу

До начала любых молитвенных мероприятий к храму прибыли представители полиции. Однако правоохранители сразу отметили, что ставать на чью-либо сторону в конфликте не собираются.

"Нет запрета кому-то конкретному заходить на территорию церкви. Полиция не будет никому делать специальных коридоров, чтобы вы могли зайти помолиться. Но если начнется конфликт, то работники полиции будут вынуждены задерживать его зачинщиков и отправлять в участок", — отметил один из полицейских.

При этом сотрудник правоохранительных органов как в воду глядел: спустя некоторое время после того, как прихожане УПЦ начали богослужение, в толпе нашелся провокатор, который стал инициатором массовой драки. На видеозаписи видно, как многочисленные участники службы столпились на крыльце церкви, не пуская друг друга в помещение. К слову, в происходящее уже вмешалась полиция, пытаясь не дать навредить драчунам друг другу еще больше.

Благочинный Оратовского района Тульчинской епархии УПЦ МП Дмитрий Цмокало считает, что ПЦУ незаконно пытается забрать у их церкви храм, при этом используя нечестные методы.

"Специально привлекли ветеранов АТО (ООС), чтобы показать, что наша церковь якобы против них. А мы с самого начала ООС имеем списки военнослужащих, чьи имена вспоминаем во время службы обязательно", — заявил священнослужитель.

Представители ПЦУ официального комментария насчет произошедшего пока не давали.

Отметим, что представители проекта "Миряне" известны в Украине тем, что уже неоднократно становились на защиту Московского патриархата. Подача информации в соцсетях у этой организации часто представлена таким образом, что сопровождается множеством провокаций и перекручиванием. Также "Миряне" известны тем, что не признают независимость ПЦУ и называют её прихожан "раскольниками".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщил, что в храмах УПЦ МП некоторых крупных украинских городов были обнаружены книги, содержащие молитвы "за Россию."